Опасный среди полезных: на что обратить внимание покупая йогурт

Отдел йогуртов в продуктовых магазинах значительно расширился, предлагая покупателям различные варианты на любой вкус. В частности, вы можете выбрать йогурт с высоким содержанием белка, с низким содержанием углеводов или обезжиренный молочный продукт.

Однако, несмотря на это многообразие, многие из этих йогуртов не оптимальны по составу питательных веществ, поскольку содержат много сахара, искусственных ингредиентов и мало белка. Выбирая йогурт, следует обращать внимание на состав, избегая йогуртов с высоким содержанием сахара и низким содержанием белка, передают в Eat This, Not That.

В частности, именно сахар в йогуртах вызывает беспокойство, поскольку многие бренды добавляют его в большом количестве для улучшения вкуса. Кроме того, некоторые бренды могут использовать искусственные подсластители, что также может быть вредным для здоровья. Чрезмерное потребление сахара может способствовать повышению артериального давления, хроническому воспалению и увеличению веса. Рекомендуемая дневная доза добавленного сахара составляет до 25 граммов для женщин и до 36 граммов для мужчин.

Хотя содержание добавленного сахара в большинстве йогуртов не является чем-то новым, однако многие ошибочно полагают, что безмолочные варианты являются более здоровой альтернативой. На самом деле такие продукты часто имеют высокое количество сахара в своем составе и низкое содержание белка. Например, один безмолочный йогурт может содержать 17 граммов сахара в порции, что составляет почти 70% ежедневной рекомендуемой нормы для женщин. В то же время белка в таких йогуртах может быть менее 1 грамма на порцию, что делает их плохим вариантом для насыщения.

Кроме того, йогурты с дополнительными ингредиентами, такими как конфеты или гранола, часто имеют больше сахара. Поэтому, лучшим йогуртом можно считать тот, в составе которого содержится менее 10 граммами сахара на порцию, без искусственных подсластителей и с достаточным содержанием белка.

