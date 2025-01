Рекомендации для эффективного похудения: как улучшить эффект от прогулки

Ходьба — это один из самых простых способов оставаться активным, уничтожая риск сердечных заболеваний, инсульта, депрессии и даже некоторых видов рака. Регулярные 20-минутные прогулки могут сжечь более 110 ккал и уменьшить риск преждевременной смерти на 30%.

Чтобы получить максимальную пользу от ходьбы, важно правильно питаться до и после прогулок, делая акцент на свежих овощах и избегая тяжёлой или жирной пищи. Как это улучшает самочувствие и что ещё поможет поддержать энергию во время активности, рассказали в Eat This, Not That.

Роль еды и рекомендации к рациону

Избегайте молочных продуктов и сократите потребление мяса, ведь в них часто есть гормоны, консерванты и пестициды, которые могут негативно влиять на иммунитет и самочувствие. Также, старайтесь есть за 30-90 минут перед прогулкой с высокой интенсивностью. Для этого подойдет овсянка, смузи, орехи, бананы или батончики из гранолы.

Идеальная тарелка должна состоять из полезных, легких и питательных продуктов. Для этого следует придерживаться следующей схемы: цветные овощи (50%), рыба или постное мясо (25%) и цельное зерно (25%).

Кроме того, не забывайте периодически пить воду, поскольку увлажнение необходимо для похудения. Также, контролируйте гидратацию по цвету мочи. Она должна быть светло-желтой или прозрачного оттенка.

Как получить больше пользы от ходьбы

Быстрая походка. Исследования показывают, что медленная походка может удвоить риск смерти от различных причин по сравнению с активной. А потому придерживайтесь быстрого темпа, чтобы улучшить сердечный ритм, сжигать жир и продлить жизнь.

Отказ от веса. Не стоит брать с собой гантели для прогулок, ведь они не обеспечивают достаточного сопротивления для развития силы. Кроме того, дополнительные 1-2 килограмма могут повысить риск травм плеча, не давая значительного эффекта.

Избегать длинных шагов. Не делайте слишком длинных шагов во время ходьбы или бега, чтобы избежать перегрузки и дискомфорта. Слишком большой шаг снижает стабильность, ухудшает равновесие и создает эффект торможения при приземлении.

Групповые прогулки. Сильная группа поддержки помогает достичь и удерживать успех в похудении. Кроме того, люди с социальной поддержкой теряют больше веса, чем те, кто действует самостоятельно. Дружеское окружение способствует мотивации и дисциплине, а потому привлекайте близких к своей цели, чтобы увеличить шансы на успех.

