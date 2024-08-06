Рекомендация диетологов: 5 фруктов и ягод, снижающих холестерин

Здоровье сердца зависит от многих факторов. Правильное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от курения, ограничение алкоголя и уменьшение стресса – все это оказывает положительное влияние на ваше сердце.

Высокое кровяное давление, сахарный диабет, курение и повышенный уровень холестерина могут увеличить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и других осложнений. По словам eatthis.com, существуют эффективные шаги по снижению риска.

Следовательно, вы можете уменьшить уровень холестерина, обратившись к врачу для корректировки диеты и добавления полезных продуктов. Диетологи советуют добавить в рацион полезные и вкусные фрукты и ягоды.

Апельсины

Апельсины не только вкусны и полезны для иммунной системы, но и благотворно влияют на здоровье сердца.

"Эти фрукты богаты важными нутриентами, необходимыми для сердца. Исследования показали, что регулярное потребление апельсинового сока связано с более низким уровнем общего холестерина и холестерина ЛПНП у взрослых. Порция 100% апельсинового сока каждый день может быть полезна для поддержания здорового уровня холестерина", – утверждает диетолог Лорен Манакер.

Арбуз

Арбуз – отличный выбор для летнего сезона, который также может помочь снизить уровень холестерина.

"Этот популярный фрукт идеально дополняет диету для понижения холестерина. Арбуз содержит ликопин, каротиноид, который может предотвращать повышение уровня холестерина, поглощая свободные радикалы. Употребление арбузного сока может быть освежающим способом включить ликопин и другие питательные вещества в свой рацион, особенно вместо напитков с добавлением сахара", – отмечает Манакер.

Чернослив

"Согласно последним исследованиям, всего 50 граммов чернослива в день (5-6 штук) могут значительно повысить уровень ЛПВП (хорошего холестерина) у женщин в постменопаузе, уменьшить воспаление и повысить антиоксидантную активность", - говорит Манакер.

Яблоки

По словам диетолога Моргин Клер, яблоки богаты пектином – растворимой клетчаткой, которая помогает связывать холестерин в пищеварительном тракте и переносить его в печени для выведения.

Ягоды

Ягоды являются одними из лучших продуктов для снижения уровня холестерина благодаря их содержанию клетчатки и антиоксидантов.

"Ягоды содержат множество антиоксидантов. Они защищают "плохой" холестерин ЛПНП от окисления в организме, что помогает снизить его негативное влияние", – отмечает Клер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие фрукты укрепляют иммунитет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.