Рельефный живот: эффективные упражнения на пресс

Многие люди стремятся достичь рельефных и сильных мышц пресса. Однако не все упражнения одинаково эффективны для достижения этой цели. News Bytes поделился комплексом рекомендованных упражнений, которые укрепят ваши мышцы живота.

Упражнение 1: Велосипед

Примите исходное положение лежа, положив руки за голову. Поочередно поднимайте ноги к груди, одновременно скручивая туловище, касаясь локтем противоположного колена. Старайтесь выполнить три подхода по 12-16 повторений в каждом.

Упражнение 2: Планка

Примите положение планки на вытянутых руках, убедившись, что они находятся прямо под плечами. Сохраняя прямую линию тела, оторвите одну руку от земли и постучите по противоположному плечу. Быстро чередуйте каждую сторону, контролируя свои движения и минимизируя раскачивание тела.

Упражнение 3: Боковые наклоны с гантелями

Держите гантель в правой руке так, чтобы ладонь была направлена в туловище. Стоя с прямой спиной, наклонитесь прямо в правую сторону, задействуя все мышцы живота. Прежде чем вернуться в исходное положение, задержитесь в таком положении на одну секунду. Проделайте один подход по 12-20 повторений на каждую сторону.

Упражнение 4: Скручивание туловища

Уложите руки на бедра, ноги на ширине плеч. Поверните верхнюю часть тела вправо настолько, насколько это комфортно, затем вернитесь в центр, повторите движение в левую сторону. Сделайте всего 15 повторений, выполнив три подхода. Чтобы усложнить упражнение, попытайтесь держать в руках легкий вес и вытаскивать руки в стороны.

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