Революция в онкологии: появился препарат, который снижает риск смерти от рака поджелудочной железы на 60%

Новый препарат дараксонрасиб (daraxonrasib) продемонстрировал значительные результаты в лечении рака поджелудочной железы: риск смерти пациентов снизился на 60% с медианой общей выживаемости до 13,2 месяца, тогда как на химиотерапии она составляла 6,6 месяца. Эти лекарства принимаются перорально всего один раз в день и вызывают меньше побочных эффектов даже при длительном употреблении, чем при химиотерапии.

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Результаты исследований опубликованы в нескольких медицинских изданиях, в частности The New England Journal of Medicine. Украинский онкохирург Андрей Лукашенко назвал это четким сигналом о том, что подходы к лечению рака поджелудочной начинают реальную трансформацию. "И это вдохновляет", – написал он в Facebook.

Как исследовали эффективность дараксонрасиба

Рак поджелудочной железы – один из самых сложных диагнозов, поскольку в большинстве случаев (~80%) болезнь диагностируют уже на поздних стадиях, когда возможности стандартной терапии крайне ограничены.

Международное исследование RASolute 302 проводилось на пациентах с метастатическим раком, которые уже проходили предыдущее лечение. Результаты работы дараксонрасиба сравнивали с обычной внутривенной химиотерапией:

Средняя общая выживаемость на дараксонрасибе выросла до 13,2 месяца (на химиотерапии показатель был равен 6,6 месяца). Онкохирург Лукашенко отметил, что для этой формы рака удвоение показателя – значительный шаг вперед.

Снижение риска смерти на 60% (показатель hazard ratio = 0.40).

Болезнь не прогрессировала в среднем 7,3 месяца против 3,5 месяца со стандартным лечением.

Опухоли существенно уменьшились или исчезли у 33,2% пациентов (на химиотерапии – только у 11,8%).

Врач объяснил, что дараксонрасиб влияет на "сигнал роста" опухолей. Это мутация в гене KRAS, а именно сломанный белок RAS, из-за которого раковые клетки непрерывно делятся. Препарат соединяется с природным белком циклофиллином А, связывается с мутировавшим RAS и блокирует его работу.

Кроме этого, дараксонрасиб мультиселективный – он блокирует сразу несколько самых распространенных вариантов этой мутации (G12D, G12V, G12R), что делает его эффективным для значительного количества больных.

Онкохирург добавил, что таблетки удобно принимать даже дома, поэтому пациентам не нужно часами лежать под капельницами в стационаре.

Также тяжелые токсические эффекты наблюдались реже, чем при "химии" (43,6% против 57,5%). Вместо глубокого угнетения кроветворения пациенты чаще сталкивались с сыпью или стоматитом, которые легче контролировать сопутствующей терапией.

Из-за негативных побочных реакций только 1,2% пациентов приостанавливали лечение (на химиотерапии этот показатель составляет 11,2%). То есть большинство людей могли пройти полный курс без вынужденных перерывов.

Revolution Medicines, компания-производитель дараксонрасиба, уже готовит документы для ускоренной регистрации. Также открываются программы расширенного доступа (EAP) для тяжелых пациентов и начинаются испытания препарата на более ранних стадиях болезни.

Как писал OBOZ.UA:

– Сочетание иммунотерапии и вакцины от рака уменьшило риск рецидива и смерти от меланомы вдвое, и этот результат продержался в течение пяти лет. Такой подход испытали в ходе исследования с участием более сотни пациентов, которым ранее удалили опухоли.

– Ранее вакцина против рака продемонстрировала результаты во время исследований на мышах. Препарат предотвратил до 88% случаев агрессивных форм онкологии, включая меланому и рак поджелудочной железы.

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