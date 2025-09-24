Риск для здоровья: 3 упражнения, которые вредят вашей шее

Шея – одна из самых уязвимых частей тела, ведь она поддерживает голову и обеспечивает ее подвижность в разных направлениях. Многие ежедневные привычки и некоторые упражнения могут незаметно наносить вред шее, провоцируя боль и дискомфорт.

Важно знать, каких движений следует избегать, чтобы сохранить здоровье шеи и избежать травм. Издание eatthis.com опубликовало три самых вредных упражнения для шеи и безопасные альтернативы, которые помогут сохранить её в форме.

Физиотерапевт Робби Манн рассказывает, что правильная подвижность шеи критически важна для повседневных действий. Однако сегодня большинство из нас проводит часы за ноутбуком или компьютером, а в свободное время – просматривает соцсети, играет в игры или читает с планшета, часто в неправильной позе.

"Правильное положение шеи и позвоночника не всегда является нашим приоритетом. Еще хуже то, что неправильная осанка может сохраняться даже во время физической активности, например, во время тренировок, игры в гольф или плавания", – замечает Манн.

Если вы чувствуете боль в шее, прежде всего важно определить движение, которое его вызывает, и сразу прекратить его выполнение. "Некоторые методы реабилитации могут менять эти правила, поэтому обязательно консультируйтесь со своим физиотерапевтом, чтобы определить, какие упражнения подходят именно вам", – добавляет Манн.

Ниже приведены три наиболее вредные упражнения для шеи и безопасные альтернативы им.

1. Круговые движения шеей

Многие считают, что круговые движения шеей – полезная растяжка, но на самом деле они могут травмировать грудной отдел позвоночника. Манн объясняет: "Самый безопасный способ расслабить напряженные мышцы шеи – это простые растяжки".

Альтернатива: садитесь прямо, смотрите перед собой, нажимайте рукой на левое плечо и медленно наклоняйте голову вправо. Задержитесь на пять секунд и повторите в обратном направлении. Этот метод растяжения помогает снять напряжение без риска травмировать шейные мышцы.

2. Плавание

Даже плавание может вредить шее, если вы постоянно дышите только одной стороной. "Через некоторое время это приводит к асимметрии: мышцы шеи с одной стороны наращиваются, а с другой – сокращаются", – объясняет Манн.

Альтернатива: чередуйте дыхательные стороны во время плавания. Кроме того, можно делать вращения шеей вне бассейна: сядьте прямо, плечи расслаблены, смотрите вперед. Медленно поверните голову к правому плечу, удерживая положение пять секунд, после чего вернитесь в исходное положение и повторите слева. Один полный оборот – это три цикла, которые помогают равномерно укреплять мышцы.

3. Поднимание тяжелых предметов

Если шея уже болит, любое поднимание тяжестей может усугубить ситуацию. Особенно это касается упражнений со штангой над головой, создающих чрезмерную нагрузку на мышцы шеи.

Манн советует: "Попросите друга помочь или размещайте тяжелые предметы на нижних полках или на уровне глаз. Будьте осторожны и не перегружайте болезненную мышцу. Вместо этого используйте грелку и нежный массаж пораженного участка".

