Риски для здоровья: почему в 50 лет следует ограничить потребление красного мяса

Красное мясо может быть частью сбалансированной диеты, но с возрастом нужно осторожнее относиться к его потреблению. После 50 лет большое количество красного мяса в рационе может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом.

Однако употребление небольших порций, примерно до 200 г в день, может быть безопасным, если сбалансировать диету другими полезными продуктами. Какие риски существуют и почему вам стоит пересмотреть свое отношение к этому продукту, рассказали в Eat This, Not That.

Повышение уровня холестерина

Красное мясо содержит много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина в организме. Это увеличивает риск сердечных заболеваний из-за накопления холестерина в артериях. Уменьшение потребления красного мяса и его замена на более здоровые источники белка, такие как курица или рыба, может снизить эти риски, особенно с возрастом.

Риски для жизни

Потребление большого количества красного мяса может повысить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Исследование Гарвард показало, что каждая дополнительная порция красного мяса ежедневно увеличивает этот риск на 13%, а обработанное мясо – на 20%. Поэтому важно контролировать количество красного мяса в рационе для сохранения здоровья.

Заряд белка

Красное мясо является хорошим источником белка, в частности 100 граммов говяжьего фарша содержат около 25 граммов белка, а стейк - 27 граммов. Однако важно учитывать риски для сердца при чрезмерном потреблении красного мяса. С возрастом особенно важно получать достаточно белка, поэтому можно выбирать нежирное мясо или растительные источники.

Ухудшение проблем с почками

С возрастом риск заболеваний почек возрастает, а потому людям с такой проблемой стоит ограничить или избегать красного мяса, поскольку оно содержит много фосфатов, которые трудно перерабатываются при таких болезнях. Помните, что снижение потребления фосфатов может облегчить нагрузку на почки.

