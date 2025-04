Риски для жизни: почему вам следует контролировать употребление сладостей

Иногда позволять себе сладости, особенно если это здоровые альтернативы сахарным лакомствам, вполне допустимо, главное — контролировать порции. Однако не стоит забывать, что слишком много сахара и неправильные привычки могут превратить десерты во вредную часть вашей диеты.

Почему стоит контролировать употребление сладостей, какие риски несет злоупотребление десертами и как снизить их негативное влияние, рассказали в Eat This, Not That. Внесите несколько изменений в свой подход к лакомствам, и вы сможете наслаждаться ими без вреда для здоровья.

Снижать количества сахара во время десерта

Сахар повышает желание съесть больше, а потому после десерта вместо второго куска сладостей лучше съесть кусочек фрукта. Фрукты также придают сладкий вкус, но содержат меньше калорий и более полезны для здоровья. Помните, что потребление слишком большого количества сахара может привести к увеличению веса и развитию болезней.

Делать выбор в пользу здоровых альтернатив

Специалисты советуют выбирать именно тот десерт, который вам действительно нравится. Кроме того, часто диетические версии десертов содержат много сахара, что может привести к перееданию, а потому лучше наслаждаться любимым десертом в умеренных количествах, избегая ощущения ограничения.

Чувствовать вину

Чувство вины из-за десертов вредят как уму, так и телу, поскольку они могут привести к перееданию. Лучше отказаться от идеи "плохих" и "хороших" продуктов, поскольку это затрудняет наслаждение от еды и может вызвать циклы ограничения и переедания. Поэтому, наслаждайтесь десертами без чувства вины, контролируя порции, чтобы сохранить здоровый подход к питанию.

Есть бездумно

Лучший способ наслаждаться десертом — это есть его внимательно, смакуя каждый кусочек. Еда перед телевизором или во время других отвлечений может привести к перееданию, поскольку вы не обращаете внимание на то, сколько едите, и не получаете удовольствия от еды. Поэтому, попробуйте сосредоточиться на десерте, чтобы не переедать.

Есть слишком поздно

Старайтесь завершить прием пищи за 3 часа до сна. Если вы едите десерт поздно, это может нарушить ваш сон, превращая кровать в место для перекусов. Идеально употреблять десерты до обеда, чтобы они стали частью основного приема пищи и не превращались в "особое удовольствие", которое побуждает к перееданию.

