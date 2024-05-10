Риски потребления пальмового масла: в чем его опасность

Пальмовое масло – популярный ингредиент во многих обработанных пищевых продуктах и используется в кулинарии. Однако, в отличие от оливкового или растительного масла, пальмовое содержит большое количество насыщенных жиров, что может отрицательно сказаться на здоровье.

Об этом сообщили в health. Пальмовое масло существует в двух видах: нерафинированное и рафинированное.

Нерафинированное пальмовое масло

Нерафинированный имеет фитонутриенты и антиоксиданты, но также может содержать примеси.

Рафинированное пальмовое масло

Рафинированное пальмовое масло проходит обработку для удаления опасных элементов, но теряет часть своих полезных свойств.

Преимущества пальмового масла

Пальмовое масло имеет значительные преимущества благодаря своему содержанию токотриенола, формы витамина Е, известного своими антиоксидантными свойствами. Он может защитить от рака, окислительного стресса и разрушения нейронов, а также играть важную роль в поддержании иммунной системы.

Риски пальмового масла

Потребление пальмового масла может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого содержания насыщенных жиров, увеличивающих уровень плохого холестерина. Кроме того, пальмовое масло связано с воспалением. Поэтому она может усилить воспаление из-за содержания насыщенных жирных кислот.

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