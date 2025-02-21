Рисовые хлебцы: здоровый перекус или пустые калории

Рисовые хлебцы давно завоевали популярность среди тех, кто следит за калориями и ищет более здоровые альтернативы обычным перекусам. Легкие и низкокалорийные, часто становятся выбором для тех, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни.

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Однако действительно ли этот продукт полезен для организма, следует выяснить более подробно. Издание eatthis.com рассказывает о пищевой ценности рисовых хлебцев, их преимуществах и возможных недостатках для здоровья.

Пищевая ценность рисовых хлебцев

Рисовые хлебцы могут быть отличным источником углеводов с минимальным добавлением сахара (в зависимости от вкуса). Есть несколько вариантов вкуса, таких как попкорн, белый чеддер, шоколад, яблочная корица, а также сладкая карамель. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, один обычный несоленый рисовый хлебец содержит:

Калории: 35

Жиры: 0 г (насыщенные жиры: 0 г)

Натрий: 2 мг

Углеводы: 7 г (клетчатка: 0 г, сахар: 0 г)

Белок: 0 г

Магний: 3% от рекомендуемой суточной дозы.

Фосфор: 4% рекомендованной суточной дозы.

Цинк: 3% от рекомендуемой суточной дозы

Селен: 3% от рекомендуемой суточной дозы.

Для изготовления рисовых хлебцев используют белый или коричневый рис, а также добавляют несколько дополнительных ингредиентов, кроме ароматизаторов. По информации компании Quaker, зерна риса нагревают до определенной температуры, после чего они лопают, образуя характерный узор. Ароматизаторы добавляют после формирования лепешек.

Преимущества рисовых хлебцев

Низкая энергетическая плотность

Рисовые хлебцы – это продукт с низкой энергетической плотностью, что означает, что вы можете съесть большую порцию за меньшее количество калорий. Это может быть важно для тех, кто хочет сохранить здоровый вес. Ведь продукты с низкой энергетической плотностью помогут ощущать сытость без чрезмерного употребления калорий.

Без глютена

Поскольку рис не содержит глютена, рисовые хлебцы также не содержат этого белка. Это делает их отличным выбором для людей с целиакией или другими проблемами, связанными с глютеном.

Цельнозерновой состав

Большинство рисовых хлебцев изготовлено из цельнозернового коричневого риса. Диета, богатая цельными зернами, снижает риск ожирения, болезней сердца, улучшает здоровье кишечника и даже может снизить риск некоторых видов рака. Коричневый рис богат антиоксидантами, помогающими контролировать уровень сахара в крови.

Легкое усвоение

Рисовые хлебцы содержат мало FODMAP (ферментированных олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полифенолов), что делает их легкоусвояемыми, особенно для людей, имеющих чувствительный желудок или страдающих синдромом раздраженного кишечника.

Удобные и бюджетные

Рисовые хлебцы являются идеальным вариантом для тех, кто ищет быстрый и удобный перекус. Кроме того, они доступны по цене.

Потенциальные недостатки рисовых хлебцев

Недостаточная сытность

Рисовые хлебцы, хотя и легкие, могут не обеспечить чувство сытости из-за низкого содержания белка и клетчатки. Если вы потребляете только рисовые хлебцы, быстро почувствуете голод, поскольку они имеют высокий гликемический индекс и быстро перевариваются.

Содержат добавленный сахар

Некоторые ароматизаторы, включая шоколад, яблочную корицу и карамель, содержат от 3 до 5 граммов сахара на каждый хлебец. Если съесть три таких хлебца, можно получить 9-15 г сахара, что значительно приближается к суточной норме.

Повышают уровень сахара в крови

Из-за высокого гликемического индекса, рисовые хлебцы могут вызвать быстрое повышение уровня сахара в крови. Для людей с нарушением уровня сахара в крови, например при диабете или инсулиновой резистентности, рекомендуется сочетать их с белками, клетчаткой или жирами.

Полезны ли рисовые хлебцы?

Рисовые хлебцы могут быть полезны для ищущих низкокалорийный перекус, но они не являются суперпродуктом из-за отсутствия достаточной питательной ценности. Их можно использовать как удобный, доступный и безопасный перекус для людей с аллергией на глютен, но для максимального эффекта их следует комбинировать с другими питательными ингредиентами.

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