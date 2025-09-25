'Родные приняли мужественное решение': в Одессе посмертный донор спас три жизни

В Одесской областной клинической больнице впервые в истории был проведен мультиорганный забор донорских органов и трансплантация. Это была сложнейшая операция, которая спасла жизнь сразу трем тяжелобольным людям, которые годами ждали этого шанса.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер. Отмечается, что донором стал пациент с тяжелым ишемическим инсультом. Когда консилиум констатировал у него смерть мозга, а его родные приняли мужественное и благородное решение и дали согласие на трансплантацию.

Чиновник добавил, что благодаря этому три человека получили новую жизнь:

– 49-летний бывший военный – почка.

– 31-летний внутренне перемещенный житель Херсонщины – почка.

– 24-летний пациент получил сердце.

"Невероятную работу проделали команда медиков отделения трансплантации и диализа Одесской областной клинической больницы вместе с коллегами из Института сердца МЗ Украины и Национального научного центра имени А.А. Шалимова. Искренняя благодарность всем, кто был приобщен к этой благородной миссии", – добавил Олег Кипер.

Ранее сообщалось, что во Львове 16-летний парень, погибший в результате ужасного ДТП, стал посмертным донором. Он подарил шанс на жизнь сразу трем людям.

Напомним, в марте OBOZ.UA рассказывал, как 48-летний мужчина из Тернопольской области стал посмертным донором и спас трех человек.

