"Родные приняли мужественное решение": в Одессе посмертный донор спас три жизни
В Одесской областной клинической больнице впервые в истории был проведен мультиорганный забор донорских органов и трансплантация. Это была сложнейшая операция, которая спасла жизнь сразу трем тяжелобольным людям, которые годами ждали этого шанса.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер. Отмечается, что донором стал пациент с тяжелым ишемическим инсультом. Когда консилиум констатировал у него смерть мозга, а его родные приняли мужественное и благородное решение и дали согласие на трансплантацию.
Чиновник добавил, что благодаря этому три человека получили новую жизнь:
– 49-летний бывший военный – почка.
– 31-летний внутренне перемещенный житель Херсонщины – почка.
– 24-летний пациент получил сердце.
"Невероятную работу проделали команда медиков отделения трансплантации и диализа Одесской областной клинической больницы вместе с коллегами из Института сердца МЗ Украины и Национального научного центра имени А.А. Шалимова. Искренняя благодарность всем, кто был приобщен к этой благородной миссии", – добавил Олег Кипер.
Ранее сообщалось, что во Львове 16-летний парень, погибший в результате ужасного ДТП, стал посмертным донором. Он подарил шанс на жизнь сразу трем людям.
Напомним, в марте OBOZ.UA рассказывал, как 48-летний мужчина из Тернопольской области стал посмертным донором и спас трех человек.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.