Руководство по йоге для начинающих: 5 советов, с чего начинать практику
Йога – практика с тысячелетней историей. В ее основе лежит обучение техникам, расширяющим физические и психические возможности людей с помощью дыхания, движения и медитации.
Для начинающих ее терминология и асаны, могут показаться пугающими и непонятными.
Не стоит волноваться. Вот несколько полезных советов от OBOZ. UA с чего стартовать в йоге.
Одевайтесь удобно: избегайте ремней, чрезмерных украшений и обуви
Первое правило для начинающих йогов – носите удобную, не стесняющую движений, одежду. Избавьтесь от ремней и лишних украшений, которые будут мешать вам во время занятий. И занимайтесь без обуви.
Начинайте с разминки
Легкие разминочные упражнения помогают расслабить тело и подготовить его к выполнению асан йоги.
Вот некоторые из них:
- Помассируйте голову, брови, нос и щеки. Это полезно для циркуляции крови в мозге.
- Вращайте шею по и против часовой стрелки, чтобы снять скованность.
- Покачайте плечами и потрясите руками, чтобы избавиться от вялости.
Начните с базовых асан йоги
Выбирайте простые, но эффективные асаны йоги, например позу дерева, Врикшасану.
Поставьте правую ногу на левое бедро. Левую ногу держите прямой и укорененной.
Поднимите руки над головой и сведите ладони вместе, следя за тем, чтобы позвоночник был прямым.
Медленно опустите руки вниз и отпустите правую ногу. Повторите с левой ногой.
Разработайте программу йоги в соответствии с типом своего тела
Вот некоторые асаны, которые вы можете включить в свой распорядок: Тадасана (Поза горы), Триконасана (Поза треугольника), Наукасана (Поза лодки), Бхуджангасана (Поза кобры) и Баласана (Поза ребенка).
Однако, поскольку состояние тела у всех разное, лучше обратиться к квалифицированному учителю йоги, который подскажет вам, как правильно выполнять асаны. Можно выбрать и онлайн-занятия.
Дополнительные советы
- Хотя лучше всего практиковать асаны рано утром, можно заниматься в любое время дня, если вы придерживаетесь регулярности.
- Не делайте асаны под давлением и не перенапрягайтесь. Ваша гибкость и эффективность улучшатся с регулярной практикой.
- Всегда заканчивайте занятия йога-нидрой (медитацией на сон) на несколько минут, так как она помогает охладить тело.
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