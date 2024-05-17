Руководство по йоге для начинающих: 5 советов, с чего начинать практику

Йога – практика с тысячелетней историей. В ее основе лежит обучение техникам, расширяющим физические и психические возможности людей с помощью дыхания, движения и медитации.

Для начинающих ее терминология и асаны, могут показаться пугающими и непонятными.

Не стоит волноваться. Вот несколько полезных советов от OBOZ. UA с чего стартовать в йоге.

Одевайтесь удобно: избегайте ремней, чрезмерных украшений и обуви

Первое правило для начинающих йогов – носите удобную, не стесняющую движений, одежду. Избавьтесь от ремней и лишних украшений, которые будут мешать вам во время занятий. И занимайтесь без обуви.

Начинайте с разминки

Легкие разминочные упражнения помогают расслабить тело и подготовить его к выполнению асан йоги.

Вот некоторые из них:

Помассируйте голову, брови, нос и щеки. Это полезно для циркуляции крови в мозге. Вращайте шею по и против часовой стрелки, чтобы снять скованность. Покачайте плечами и потрясите руками, чтобы избавиться от вялости.

Начните с базовых асан йоги

Выбирайте простые, но эффективные асаны йоги, например позу дерева, Врикшасану.

Поставьте правую ногу на левое бедро. Левую ногу держите прямой и укорененной.

Поднимите руки над головой и сведите ладони вместе, следя за тем, чтобы позвоночник был прямым.

Медленно опустите руки вниз и отпустите правую ногу. Повторите с левой ногой.

Разработайте программу йоги в соответствии с типом своего тела

Вот некоторые асаны, которые вы можете включить в свой распорядок: Тадасана (Поза горы), Триконасана (Поза треугольника), Наукасана (Поза лодки), Бхуджангасана (Поза кобры) и Баласана (Поза ребенка).

Однако, поскольку состояние тела у всех разное, лучше обратиться к квалифицированному учителю йоги, который подскажет вам, как правильно выполнять асаны. Можно выбрать и онлайн-занятия.

Дополнительные советы

Хотя лучше всего практиковать асаны рано утром, можно заниматься в любое время дня, если вы придерживаетесь регулярности.

Не делайте асаны под давлением и не перенапрягайтесь. Ваша гибкость и эффективность улучшатся с регулярной практикой.

Всегда заканчивайте занятия йога-нидрой (медитацией на сон) на несколько минут, так как она помогает охладить тело.

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