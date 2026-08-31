С чем не стоит сочетать арахисовую пасту: ошибки, которых рекомендуют избегать диетологи

Арахисовая паста считается питательным продуктом, который может обеспечить организм белком, полезными жирами и клетчаткой. Однако её польза в значительной степени зависит от состава и способа употребления.

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Некоторые популярные варианты могут содержать много добавленного сахара, нежелательных жиров и лишних калорий. Диетологи рассказали eatthis.com, каких способов употребления арахисовой пасты лучше избегать.

"Арахис сам по себе является очень питательным продуктом. В примерно 30 граммах сырого арахиса содержится 161 калория, 7 граммов белка, 14 граммов жира, 4 грамма углеводов и 2 грамма клетчатки", – говорит диетолог Роксана Эхсани.

Значительная часть жиров в арахисе представлена мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, которые считаются более полезными для сердечно-сосудистой системы.

В то же время польза продукта может уменьшаться в зависимости от его состава и способа употребления. Диетологи назвали несколько вариантов, при которых арахисовая паста может превратиться из питательного продукта в менее здоровый выбор.

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Обезжиренная арахисовая паста

На первый взгляд, продукт с пониженным содержанием жира может показаться лучшим вариантом. Однако уменьшение количества жира нередко компенсируется добавлением сахара и других ингредиентов.

"Жир в натуральной арахисовой пасте в основном представлен ненасыщенными жирами, которые полезны для сердца. Употребление ненасыщенных жиров — лучший вариант, чем их сокращение и замена добавленным сахаром", – объясняет диетолог Бренда Браслоу.

Специалисты советуют обращать внимание на натуральную арахисовую пасту с простым составом. Лучше всего, когда основой продукта является арахис, а количество дополнительных компонентов минимально.

"Я бы выбрала натуральную арахисовую пасту, которая фактически состоит из молотого арахиса и соли. Однако важно помнить о калорийности. В одной столовой ложке содержится около 95 калорий, поэтому стоит контролировать размер порции", – говорит Браслоу.

Десерты с арахисовой пастой

Еще один не слишком полезный способ употребления этого продукта – в составе калорийных десертов.

"Я бы сказала, что одним из худших вариантов является употребление арахисовой пасты в виде десертов, например кремовых тортов или чизкейков", – отмечает Браслоу.

Такие сладости могут содержать значительное количество жиров, сахара и углеводов. Например, одна порция десерта с арахисовой пастой может содержать несколько сотен калорий и большое количество сахара.

Проблема заключается в том, что сама арахисовая паста уже является достаточно калорийным продуктом. В сочетании с большим количеством сахара, сливочных компонентов и других жирных ингредиентов её питательные преимущества отходят на второй план.

Вместо этого специалисты рекомендуют сочетать арахисовую пасту с более питательными продуктами.

"Мне нравится тонким слоем намазывать натуральную арахисовую пасту на цельнозерновой хлеб и добавлять сверху фрукты, например нарезанный банан или клубнику. Такие фрукты являются более питательным дополнением, поскольку содержат витамины, минералы и клетчатку", – говорит Браслоу.

Ароматизированная арахисовая паста

На полках магазинов представлено множество вариантов этого продукта – с медом, шоколадом и другими вкусовыми добавками. Однако именно дополнительные ингредиенты могут существенно изменить питательную ценность арахисовой пасты.

"Сегодня существует очень много разновидностей арахисовой пасты. Но когда в процессе производства в арахис начинают добавлять менее полезные ингредиенты, такие как определенные масла, жиры и сахар, питательный продукт может стать значительно менее полезным", – говорит Эхсани.

Особое внимание следует уделять составу, указанному на этикетке.

"Если среди ингредиентов есть частично или полностью гидрогенизированные масла или жиры, лучше отказаться от такого продукта", – советует Эхсани.

Гидрогенизированные жиры могут содержать трансжиры. Их чрезмерное потребление связывают с неблагоприятным воздействием на уровень холестерина и здоровье сердечно-сосудистой системы. Такие компоненты могут добавляться в продукты для улучшения их консистенции и продления срока хранения.

Обращайте внимание на добавленный сахар

Еще одним нежелательным компонентом могут быть добавленный сахар или кукурузный сироп.

"Арахисовая паста и сама по себе имеет приятный, слегка сладковатый вкус. Зачем менять естественный вкус арахиса большим количеством подсластителей?" – спрашивает Эхсани.

Эксперты советуют ограничивать количество добавленного сахара в ежедневном рационе. Согласно диетическим рекомендациям США, на добавленный сахар должно приходиться не более 10% суточной калорийности. Для рациона в 2000 калорий это составляет примерно 200 калорий или около 12 чайных ложек сахара.

Исследования также показывают связь между рационом с высоким содержанием добавленного сахара и повышенным риском проблем с сердечно-сосудистой системой.

По словам Эхсани, при выборе арахисовой пасты следует отдавать предпочтение продуктам с максимально простым составом – в идеале основным или единственным ингредиентом должен быть арахис.

"Ешьте арахисовую пасту вместе с овсянкой, фруктами или цельнозерновым хлебом. И не забывайте контролировать размер порции. Стандартной порцией арахисовой пасты считаются две столовые ложки", – подчеркивает она.

Арахисовая паста может быть частью сбалансированного питания, если внимательно относиться к ее составу и количеству. Лучшим выбором обычно будет натуральный продукт без большого количества сахара, ароматизаторов и нежелательных жиров.

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