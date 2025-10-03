Сахар и суставы: незаметный враг, усиливающий артрит

Артрит – это не только о боли в суставах, но и о постоянном влиянии ежедневных привычек на состояние организма. То, что вы едите регулярно, может либо уменьшать воспаление, либо, наоборот, провоцировать обострение симптомов.

Особую роль в этом играет сахар, который часто незаметно присутствует во многих продуктах. Эксперты отмечают: контроль питания может существенно изменить течение артрита и повлиять на самочувствие, пишет eatthis.com.

"Люди с артритом имеют воспалительное состояние организма. Не существует отдельного продукта или напитка, который сам по себе вызывает артрит или провоцирует его обострение. Речь идет скорее об общем способе питания и то, что вы потребляете регулярно", – объясняет диетолог Эми Гудсон.

По словам Гудсон, одна из самых вредных привычек при артрите – это постоянное употребление рафинированного или обработанного сахара. "Рафинированный или обработанный сахар – один из главных факторов, когда мы говорим о воспалительных процессах. Такие виды сахара стимулируют выработку цитокинов – соединений, которые выступают воспалительными мессенджерами в организме. Если их употреблять регулярно, это может усиливать воспаление и усиливать проявления артрита", – отмечает она.

Исследование Американского колледжа ревматологии продемонстрировало, что шпинат, черника и другие подобные продукты помогают облегчать состояние людей с ревматоидным артритом. Зато сладости и напитки с большим содержанием сахара, в частности газировка, могут провоцировать обострение.

Полностью убрать сахар из питания во многих случаях сложнее, чем кажется. "Проблема в том, что обработанный сахар встречается везде: от печенья и выпечки до подслащенных напитков – газированных, кофейных или ароматизированных, батончиков для завтрака, перекусов, а также во многих готовых блюдах и соусах", – объясняет Гудсон.

В то же время лишать себя сладкого навсегда не обязательно. "Означает ли диагноз артрит, что сахар под строгим запретом? Нет. Но это означает, что стоит уменьшить его количество в рационе и делать акцент на продуктах с высокой пищевой ценностью: цельнозерновых, овощах, фруктах, нежирных белковых продуктах, обезжиренных молочных вариантах и полезных жирах, в частности содержащих омега-3", – говорит она.

По словам диетолога, если сладкое появляется лишь время от времени в контексте сбалансированного питания, оно обычно не наносит такого вреда, как тогда, когда присутствует почти в каждом приеме пищи или перекусе.

