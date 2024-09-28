Самая эффективная тренировка на беговой дорожке для крепких ягодиц: советы от тренера

Чтобы получить подтянутые формы, важно правильно подходить к тренировкам. Это поможет добиться лучших результатов.

Хорошо, когда тренировку можно провести в одном месте, и беговая дорожка предоставляет такую возможность. Она поможет эффективно развить мышцы и улучшить общий вид тела, пишет eatthis.com.

"Ключевым для тренировки ягодиц на беговой дорожке есть использование большого наклона во время бега, спринтов и быстрой ходьбы", - говорит тренер Тим Лю.

Ягодицы состоят из трех основных мышц: большой, средней и малой ягодичных мышц. Чтобы добиться подтянутой формы, нужно работать со всеми тремя. Высокий наклон на беговой дорожке помогает увеличить количество сгибаний и разгибаний в бедрах, являющихся ключевыми движениями для активации ягодиц, объясняет Лю.

Конечно, силовые упражнения, такие как подъемы бедер, сословная тяга или приседания, являются лучшими для укрепления ягодиц. Однако Лю отмечает, что тренировка на беговой дорожке с наклоном также обеспечивает хорошую нагрузку на ягодицы, подобную силовым упражнениям. Беговая дорожка с наклоном стимулирует мышцы больше, чем ходьба по ровной поверхности, поскольку тело должно преодолевать дополнительное сопротивление.

Несмотря на то, что беговая дорожка обычно ассоциируется с кардио, регулярные и целенаправленные тренировки могут дать заметные результаты уже через 4-6 недель, говорит Лю. Чтобы добиться этого, нужно тренироваться четыре-пять раз в неделю. Продолжительность занятий зависит от вашей физической подготовки: следует начать с 10 минут на высоком наклоне, а затем постепенно увеличивать время до 20-30 минут.

Перед тренировкой Лю рекомендует выполнять упражнения на разогрев: отвод бедра, тягу бедер, боковые шаги с резинками и ягодичные мостики. "Это помогает "активировать" мышцы и наладить связь между умом и телом, что очень важно для прогресса в укреплении ягодиц", - подчеркивает тренер.

Не всем подходят силовые упражнения для ягодиц. Важно помнить, что тяжелые весы не всегда необходимы для развития мышц. Беговая дорожка может помочь вам добиться желаемого результата и без большого количества трудных упражнений.

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