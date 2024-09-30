Самые простые способы сжечь 100 калорий без тренировок в спортзале

Вам не нужно бежать на двойную тренировку в спортзал, чтобы сжечь 100 калорий. Существует множество простых и веселых способов избавиться от лишних калорий без изнурительных упражнений и тренировочного снаряжения.

Издание eatthis.com опубликовало несколько быстрых способов сжечь 100 калорий. Расчеты сделаны для человека весом до 80 кг. Если ваш вес больше, вы будете сжигать еще больше калорий.

Уберите дома

Возьмите швабру и приступайте к делу! 25 минут уборки помогут вам избавиться от 100 калорий, а ваш дом станет чище.

Занимайтесь сексом

50 минут интимных моментов помогут сжечь 100 калорий. Можете попробовать более короткие подходы, но с таким же эффектом.

Пойте на полную

Включите любимые песни и пойте, пока уезжаете домой. 40 минут музыкальной эйфории могут избавить вас от 100 калорий.

Устройте танцевальную вечеринку

Даже простые движения в гостиной, если танцевать 17 минут, помогут вам избавиться от 100 калорий.

Работа на открытом воздухе

Уход за садом в течение 22 минут – это отличный способ не только сжечь 100 калорий, но и подышать свежим воздухом.

Гладьте одежду

Хотя это не самое любимое дело, 60 минут утюжка избавят вас от 100 калорий, а также приведут гардероб в строй.

Играйте в дартс

Игра в дартс в баре с друзьями может помочь вам потратить 100 калорий в 51 минуту, но держитесь подальше от напитков.

Вяжите

Хотите согреться и сохранить форму этой зимой? Вязание в течение 50 минут сожжет те же 100 калорий.

Готовьте еду

Приготовление пищи дома вместо заказа тоже помогает потерять вес. 30 минут у плиты позволят вам сжечь 100 калорий.

Идите в боулинг

Игра в боулинг продолжительностью примерно 25 минут тоже станет отличным способом потратить 100 калорий, если не брать в руки перекусы.

Теперь даже самые простые дела могут помочь вам оставаться активными и сжигать калории.

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