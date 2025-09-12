Самый эффективный способ сохранить память в любом возрасте: что говорит наука

Память – это не только способность вспоминать события, но и основа нашей личности и уникального опыта. Именно она помогает делать выводы из прошлых ошибок и формирует способ, которым мы видим мир.

Видео дня

Однако с возрастом когнитивные функции могут ослабевать, а риск деменции и болезни Альцгеймера растет. Наука доказывает: есть простой и доступный способ поддерживать ясность ума и остроту памяти на протяжении всей жизни, пишет eatthis.com.

Забота о памяти должна быть в приоритете. Никто не хочет, чтобы с годами воспоминания постепенно исчезали. Особенно учитывая то, что количество случаев деменции и болезни Альцгеймера в мире неуклонно растет. Альцгеймер – самая распространенная форма деменции, которая проявляется потерей памяти, путаницей и снижением интеллектуальных способностей.

Итак, как сохранить память острой независимо от возраста? Исследование Университета Саймона Фрейзера, опубликованное в журнале Aging-US, указывает: решающее значение имеет не сама деятельность, а частота добавления новизны в повседневность.

Разнообразие как ключ к здоровой памяти

Ученые установили: лучшее, что мы можем сделать для мозга, – это чаще пробовать новые дела. Чем больше в вашей жизни разнообразных занятий, тем ниже риск когнитивного спада. В ходе исследования, охватившего более 3000 пожилых людей, выяснилось: те, кто имел несколько разных хобби, лучше сохраняли память и реже сталкивались с проявлениями деменции.

Более того, оказалось, что сочетание разных занятий значительно эффективнее, чем сосредоточение лишь на чем-то одном. Это может быть все что угодно: прогулка в парке, кулинария, вечер с друзьями, настольные игры или чтение книги. Главное – регулярно менять активности и держать мозг в тонусе.

Не стоит бояться экспериментировать. Можно взять в руки словарь испанского языка или достать старую теннисную ракетку. Если через несколько дней станет понятно, что это занятие вам не подходит, ничего страшного – просто попробуйте другое. Если же найдете дело по душе, продолжайте, но не позволяйте ему быть единственным хобби в вашей жизни.

Исследователи подчеркивают: с возрастом положительное влияние разнообразного расписания на когнитивные функции только возрастает. Поэтому пожилым людям особенно важно не зацикливаться на одном деле.

Выбор важнее генетики

Многие считают, что наследственность определяет судьбу мозга. Если у родителей была деменция, кажется, что этого не избежать. Но результаты исследования доказывают обратное: разнообразные ежедневные дела влияют на память значительно сильнее, чем уровень образования или даже генетика.

"Результаты нашего исследования показывают, что когнитивный спад можно уменьшить благодаря сочетанию активных ежедневных занятий, таких как использование компьютера и словесные игры. Долгое время считалось, что именно генетика больше всего определяет состояние мозга. Но наши результаты свидетельствуют о другом: в зрелом возрасте ваши ежедневные занятия влияют на когнитивное здоровье больше, чем наследственность или текущий уровень памяти", – объясняет соавтор работы Сильвен Морено.

Как проводили исследование?

Ученые использовали данные Национального института старения США, полученные от 3210 участников в возрасте от 65 до 89 лет. Их спросили, как часто они занимаются 33 видами деятельности – от выпечки и кулинарии до прогулок, письма, игры в карты и обучения. Варианты ответов были: "ежедневно", "несколько раз в месяц", "по крайней мере раз в месяц" или "никогда".

На основе этих данных создали модель машинного обучения, которая показала связь между частотой активностей и результатами тестов на память.

Социальные "рецепты" для долгой жизни

Авторы работы подчеркивают: обществу следует уделять больше внимания тому, чтобы пожилые люди оставались активными и имели умственные вызовы.

"Сегодня в мире примерно 55 миллионов человек живут с деменцией, и к 2050 году это число почти утроится из-за старения населения. Уход за такими пациентами требует больших ресурсов и средств, ведь это сложный и длительный процесс", – отмечает профессор Морено.

Дополнительный бонус заключается в том, что новое хобби может не только стимулировать мозг, но и подарить новый круг общения. Ведь научные работы подтверждают: социальные контакты не менее важны для сохранения ясного ума, чем умственная активность.

Ранее OBOZ.UA писал, какие утренние привычки способствуют старению мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.