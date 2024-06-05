Самый любимый вид йогурта в Америке: что нужно знать

Недавний опрос, проведенный среди 1014 американцев, пролил свет по вкусу потребителей йогуртов в Соединенных Штатах. По словам Eatthis, несмотря на растущую доступность растительных продуктов, оказывается, что большинство американцев все еще предпочитают молочные йогурты.

Международный совет по информации о продуктах питания (IFIC) провел опрос, обнаруживший интересные данные о покупательских привычках потребителей. Среди взрослых, потребляющих молочные продукты, 72% сообщили, что делают это несколько раз в неделю. В противоположность этому, только 28% сказали то же самое о немолочных альтернативах, таких как соевое, овсяное или ореховое молоко, сыр, мороженое и йогурты.

Интересно, что были заметны отличия в предпочтениях в зависимости от возраста. Опрос показал, что люди старше 55 лет больше предпочитают молочные продукты: 80% респондентов заявили, что потребляют молочные продукты несколько раз в неделю. Кроме того, 67% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет и 73% респондентов в возрасте от 35 до 54 лет сообщили о подобных привычках. Кроме того, половина взрослых в возрасте 55 лет и старше заявили, что никогда не потребляют немолочные альтернативные продукты, в отличие от лишь 8% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет, разделяющих такое же мнение.

При исследовании причин, лежащих в основе преимущества молочных продуктов, главным фактором оказалась привычка к ним. Али Вебстер, директор по исследованиям и коммуникациям в сфере питания IFIC, предполагает, что большое количество и разнообразие растительных альтернатив является относительно недавним явлением по сравнению с давним присутствием их молочных аналогов. Однако есть признаки изменения привычек, особенно среди молодого поколения, открытого для изучения растительных продуктов.

Вкус оказался главным мотивом для потребления йогурта. 48% респондентов включили его в тройку основных причин. Польза для здоровья также заняла высокое место: 38% респондентов учитывают ее при выборе йогурта.

Удивительно, но термин "натуральный" был важен как для молочных потребителей, так и для растительных продуктов: 12% в каждой группе оценили его как важное качество. Хотя термин "натуральный" оказывает влияние на восприятие потребителей, его нормативное определение остается нечетким. Еще одной характеристикой, которую потребители предпочитают при покупке молочных йогуртов, является "низкое содержание жира" – 20% респондентов назвали ее одним из основных требований.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что поведение покупателей в продуктовых магазинах в значительной степени склоняется к молочным продуктам во всех возрастных группах. В то время как молодые люди проявляют больший интерес к растительным альтернативам, старшее поколение, кажется, более нерешительно исследует их.

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