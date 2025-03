Сардины: свойства и побочные эффекты употребления продукта

Сардины - это маленькие рыбки с выразительным вкусом и мощным набором питательных веществ. Они являются доступным продуктом, пользу которого не стоит недооценивать, поскольку их вполне можно поставить на один уровень с лососем или сельдью.

В частности, сардины содержат белок и полезные жиры, что делает их удобным и полезным вариантом для быстрых блюд. Какие преимущества сардин и почему их стоит добавить в рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Улучшают здоровье костей

Сардины — это отличный источник кальция. В частности, одна банка обеспечивает более четверти суточной нормы, что больше, чем в стакане молока. Они также богаты витамином D, который помогает усваивать кальций и поддерживает прочность костей. Жирная рыба, в частности сардины — это простой способ получить эти важные питательные вещества без молочных продуктов.

Укрепляют здоровье сердца

Сардины — это простой способ получить жирные кислоты омега-3, которые поддерживают сердце. Исследования показывают, что регулярное потребление жирной рыбы снижает уровень холестерина и воспаления. Употребление 175 г жирной рыбы в неделю может уменьшить риск сердечных заболеваний и смертность среди людей с проблемами сердца. Поэтому, добавляйте сардины в рацион, чтобы получить максимум пользы для здоровья.

Могут вызвать обострение подагры

Если у вас подагра, употребление сардин может вызвать обострение из-за высокого содержания пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты. Другие морские продукты, такие как анчоусы, мидии, форель и красное мясо, также могут провоцировать симптомы. Это не означает, что вам совсем не стоит употреблять сардины, но важно контролировать их количество и общее содержание в рационе.

Придают заряд энергии

Дефицит витамина B12 может вызвать усталость, одышку и слабость, особенно у пожилых людей, веганов и тех, кто имеет проблемы с желудком. И хотя B12 не дает мгновенного заряда энергии, его регулярное потребление поддерживает выносливость.

Сардины — это отличный источник витамина B12, кальция, витамина D, омега-3 и белка. Всего в одной банке сардин содержится более 8 мкг B12, что значительно превышает суточную норму. Добавляя сардины в рацион, вы получаете простой и доступный способ пополнить запасы важных питательных веществ.

