Секрет 15 секунд: как быстро унять боль в горле без лекарств

Руслана Стрелец
Новости медицины
2 минуты
111
Боль в горле часто возникает неожиданно и может существенно осложнить повседневную жизнь. В большинстве случаев это несерьезная проблема, однако неприятные ощущения хочется снять как можно скорее.

Некоторые простые домашние методы способны облегчить состояние без лишних затрат и походов в аптеку. Один из врачей поделился с express.co быстрым способом, который занимает всего несколько секунд, но может дать заметный результат.

Медицинский эксперт, известный как доктор Судж, рассказал в своем видео об элементарном приеме, помогающем успокоить раздраженное горло буквально за считанные секунды. По его словам, этот способ можно сочетать с приемом обезболивающих, таких как ибупрофен или парацетамол, но он работает и сам по себе.

Врач объясняет: "Полоскание соленой водой дает очень хороший эффект. Для этого нужно взять примерно половину чайной ложки соли и растворить ее в теплой воде – ориентировочно в полстакана. Затем прополощите горло в течение 10-15 секунд и выплюньте. Таким образом вы очищаете пораженный участок, фактически смывая часть бактерий, вирусов и даже гной. Это может существенно уменьшить боль в горле".

Подобную рекомендацию поддерживают и специалисты системы здравоохранения, отмечая: "Боль в горле – очень распространенный симптом, который обычно не представляет серьезной угрозы и проходит сам в течение примерно недели".

В то же время в комментариях под сообщением врача люди делились собственным опытом. Один пользователь написал: "У меня это продолжалось два месяца, и я пропил три курса антибиотиков. Пока принимаю антибиотики – становится лучше, но как только прекращаю, симптомы возвращаются. К тому же у меня повышенный уровень лейкоцитов – это уже истощает".

Другой комментатор отметил: "Я принимаю антибиотики еще с октября после возвращения инфекции грудной клетки. Постоянно беспокоят кашель, головная боль и боль в горле".

Еще один пользователь поделился альтернативным советом: "Самое эффективное для меня – это положить в рот два-три зубчика чеснока и держать их, пока они не станут мягкими. Затем немного прикусить и проглотить сок".

Что поможет при боли в горле?

Чтобы облегчить состояние и ускорить выздоровление, следует придерживаться простых рекомендаций:

  • Полоскать горло теплой соленой водой (этот метод не подходит для детей)
  • Пить достаточное количество жидкости
  • Выбирать мягкую или прохладную пищу
  • Избегать курения и задымленных помещений
  • Сосать лед, фруктовый лед или твердые конфеты (маленьким детям это не рекомендуется)
  • Давать организму больше отдыха

Основные симптомы

Боль в горле может сопровождаться такими проявлениями:

  • дискомфорт или боль, особенно во время глотания
  • ощущение сухости и першение
  • покраснение задней стенки горла
  • неприятный запах изо рта
  • легкий кашель
  • увеличенные лимфатические узлы на шее

У детей симптомы в целом подобные, но часто добавляется повышенная температура и общая вялость.

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

 
Проверил:Доктор медицины Анна Бродская
