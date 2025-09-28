Секрет долголетия мозга: как физические упражнения спасают от деменции

Физическая активность после 60 лет приобретает особое значение, ведь она не только поддерживает тело, но и укрепляет мозг. Современные исследования все чаще доказывают, что регулярные упражнения могут замедлить когнитивное старение и уменьшить риск деменции.

Учёные обнаружили конкретные механизмы, которые объясняют, почему мозг реагирует на физическую активность так же положительно, как и мышцы. Издание eatthis.com рассказывает о новых открытиях и роли гормона иризина в поддержании умственных способностей.

Самой распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера. Среди 50 миллионов людей с диагнозом деменции 60-70% имеют именно эту болезнь. Это неврологическое заболевание постепенно лишает людей воспоминаний, меняет личность и значительно снижает способность к самостоятельной жизни.

Долгое время было известно, что регулярные физические упражнения полезны для мозга так же, как и для тела. Например, исследование, опубликованное в Neuroimage, показало, что активность стимулирует создание и поддержку новых нейронов в гиппокампе – участке мозга, который называют "командным центром памяти".

Более того, есть научные доказательства того, что физические упражнения могут помочь предотвратить болезнь Альцгеймера. Один обзор десяти исследований с более чем 23 000 участников, опубликованный в Mayo Clinic Proceedings, обнаружил, что физически активные люди значительно реже сталкиваются с развитием этого заболевания по сравнению с малоподвижными.

До недавнего времени механизм этой пользы оставался непонятным. Но новое исследование в журнале Nature Metabolism проливает свет на процессы, происходящие в мозге на молекулярном уровне во время физической активности.

Иризин – гормон, который укрепляет мозг

Ученые установили, что во время физических упражнений мышцы вырабатывают больше гормона иризина. Попадая в мозг, иризин улучшает состояние нейронов и повышает умственные способности и память. Авторы исследования даже отмечают, что иризин является ключевым фактором когнитивных преимуществ физических упражнений и потенциально может применяться как терапия при болезни Альцгеймера.

"Сохранение когнитивных функций становится критической проблемой для все более стареющего населения. Известно, что упражнения положительно влияют на мозг, поэтому выявление ключевых медиаторов, таких как иризин, является критически важной задачей", – отмечает Кристиан Вранн, доктор медицины и философии.

Исследование проводили на мышах, и результаты оказались релевантными как для здоровых, так и для больных аналогом болезни Альцгеймера грызунов. Важно, что и люди, и мыши вырабатывают иризин в ответ на физическую активность.

Как физические упражнения влияют на нейроны?

Ученые вывели группу мышей, которые не могли вырабатывать иризин, и сравнили их с нормальной группой на беговом колесе. После нескольких дней кардиотренировок нормальные мыши показали заметное улучшение когнитивных тестов. У мышей без иризина подобного эффекта не было.

Хотя новые нейроны образовывались у всех грызунов, у мышей без иризина эти клетки имели значительно меньше синапсов и дендритов – структур, необходимых для обмена информацией между нейронами. Другими словами, новые клетки мозга без иризина не были столь эффективными для когнитивной деятельности.

Эти нейроны образовывались в гиппокампе – первом участке мозга, страдающем от болезни Альцгеймера. Когда ученые вводили иризин грызунам с дефицитом этого гормона, когнитивные функции улучшались мгновенно, даже у мышей с моделью деменции, причем наблюдалось уменьшение воспаления мозга.

Перспективы для лечения болезни Альцгеймера

Иризин способен преодолевать гематоэнцефалический барьер и непосредственно влиять на клетки мозга. "Нас особенно поразило то, что мы обнаружили эффект иризина на когнитивные функции в четырех различных моделях мышей", – объясняет Брюс Шпигельман, соавтор исследования.

"Это открывает новые перспективы для людей с болезнью Альцгеймера, ведь терапия обычно начинается после появления симптомов", – добавляет Кристиан Вранн.

Руди Танзи, содиректор Центра здоровья мозга Макканса в MGH, отмечает: "Ежедневные физические упражнения остаются самым эффективным способом поддержать мозг, а наши открытия показывают, как они защищают нейроны от воспаления, главной причины их гибели с возрастом".

Хотя иризин еще не применяют в клинической практике для людей, ученые надеются, что когда-то гормон можно будет использовать как фармацевтический препарат против болезни Альцгеймера.

"Иризин влияет не на амилоидные бляшки, а непосредственно на нейровоспаление, поэтому мы оптимистично настроены относительно его потенциала при нейродегенеративных заболеваниях", – заключает Вранн.

