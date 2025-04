Секрет, который помогает жить дольше и счастливее

Поиск источника молодости часто остается мечтой для многих пожилых людей, которые стремятся замедлить процесс старения. Хотя мы не можем полностью остановить этот процесс, есть один способ, который значительно улучшает качество нашей жизни и помогает жить дольше.

В частности, владение домашним любимцем имеет огромное влияние на здоровье и долголетие, стимулируя нас к физической активности и уменьшая стресс. Как именно и почему домашние любимцы влияют на наше общее самочувствие, рассказали в Eat This, Not That.

Домашние животные могут замедлить развитие болезни Альцгеймера

Домашние животные могут стать не только отличной компанией, но и стимулом к активному образу жизни. Они побуждают нас к прогулкам и социализации, а также требуют внимания, что придает смысл нашей повседневной жизни.

Исследования показывают, что наличие домашнего любимца может значительно улучшить самочувствие пожилых людей, в частности тех, кто борется с болезнью Альцгеймера. Животные помогают поддерживать физическую активность и даже замедляют прогрессирование этой болезни, оказывая важную поддержку в повседневной жизни.

Владельцы собак живут дольше, чем те, кто не имеет собаки

Наличие домашних животных, особенно собак, может положительно влиять на здоровье людей, в частности после инсульта или сердечного приступа, способствуя более долгой и здоровой жизни. Исследования показывают, что владельцы собак имеют на 65% ниже риск смерти после сердечного приступа по сравнению с теми, кто не имеет животных.

Наличие домашнего животного полезно для вашего общего благополучия

Домашние животные оказывают положительное влияние на психическое и физическое здоровье. Исследования неоднократно доказывали, что животные способствуют улучшению настроения, уменьшению стресса и даже повышению физической активности, что делает их важными для общего здоровья.

