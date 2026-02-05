Секрет крепких костей не в таблетках: ответ скрывается в рационе

Кости – это живая ткань, которая постоянно обновляется, но с возрастом эти процессы замедляются. Многие люди задумываются об их здоровье слишком поздно, уже столкнувшись с хрупкостью или болью.

На самом деле поддержка костной массы в значительной степени зависит от ежедневных привычек – движения и питания. Некоторые обычные овощи могут играть гораздо большую роль в укреплении скелета, чем кажется на первый взгляд, пишет eatthis.com.

Если говорить о профилактике потери костной массы, одним из лучших решений в рационе считаются овощи темно-зеленого цвета. Они богаты кальцием и витамином K – питательные вещества, необходимые для прочности костной ткани. Регулярное употребление такой зелени может помочь замедлить возрастные изменения в скелете.

Какую листовую зелень выбрать?

К категории листовых овощей относятся различные виды: кейл, шпинат, мангольд, салат ромен, листовая капуста, микрозелень и другие. Однако именно темные сорта с повышенным содержанием кальция имеют наибольшую ценность для костей. Среди лидеров – кейл, брокколи, обычная капуста и бок-чой.

Несмотря на общую пользу шпината, есть нюанс: он содержит оксалаты. Эти соединения могут мешать усвоению кальция, поэтому шпинат не стоит рассматривать как надежный источник этого минерала именно для поддержания костной ткани.

Почему кальций критически важен?

Основные запасы кальция в организме сосредоточены именно в костях и зубах. Этот минерал обеспечивает их прочность и структурную стабильность. После 30 лет процессы потери кальция постепенно преобладают над его накоплением, что со временем может привести к уменьшению костной массы и развитию остеопороза.

Недостаточное поступление кальция с пищей заставляет организм "одалживать" его из костной ткани. В результате она становится более хрупкой и уязвимой к переломам.

Роль витамина K

Темно-зеленые овощи также являются ценным источником витамина K. Его часто ассоциируют со свертываемостью крови, однако он не менее важен и для состояния костей. Исследования показывают, что этот витамин может способствовать повышению минеральной плотности костной ткани и снижать риск переломов у людей с остеопорозом.

Кроме того, есть данные, что сочетание витаминов K и D может иметь дополнительный положительный эффект для скелета.

Чтобы поддержать кости во время ежедневного питания, можно добавить в меню салат из кейла к мясным блюдам или приготовить фруктово-зеленый смузи, соединив, например, персики с листьями кейла. Такие простые изменения в рационе способны дать долговременную пользу для здоровья костей.

