Секрет раскрыт: почему средиземноморская диета признана лучшей в рейтинге

Каждый год многие люди стремятся достичь новых целей в сфере здоровья и питания. Один из лучших способов это сделать – обратить внимание на средиземноморскую диету, которая уже пятый год признается лучшей общей диетой.

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Этого пищевого плана не только легко придерживаться, но и имеет множество преимуществ для здоровья. Издание eatthis.com рассказывает, почему средиземноморская диета стала столь популярным выбором и каковы ее основные принципы.

Средиземноморская диета получила титул "Лучшая общая диета" в отчете от US News & World Report уже пятый год подряд. Этот отчет публикуется ежегодно и содержит более 40 различных диетических планов, классифицированных по категориям, таким как лучшая диета для похудения, лучшая для сердца и общая лучшая диета.

Средиземноморская диета не только заняла первое место в общем рейтинге, но также выиграла в других категориях, таких как лучшая для сердца (по сравнению с диетой Орниша), лучшая растительная диета, лучшая для диабетиков и простейшая для соблюдения. Высокие оценки этой диеты не являются неожиданностью, учитывая ее значительное количество потенциальных преимуществ для здоровья. US News отмечает, что соблюдение этой диеты может улучшить здоровье сердца и мозга, помочь в контроле и профилактике диабета, а также снизить риск определённых видов рака.

Однако важно помнить о своих личных целях в сфере здоровья. Хотя средиземноморская диета может быть отличным вариантом для поддержания здорового веса, она заняла 12-е место среди лучших диет для похудения и 25-е место для быстрого сброса веса.

Соблюдение средиземноморской диеты

Средиземноморская диета уменьшает потребление ультраобработанных продуктов и добавленного сахара. Если представить это как диетическую пирамиду, добавленный сахар и красное мясо занимают небольшую часть вверху, в то время как фрукты, овощи, бобы, оливковое масло, рыба, йогурт и курица расположены поближе к основанию пирамиды.

Любителям вина будет приятно узнать, что умеренная порция красного вина считается вполне приемлемой в этой диете. Однако важно помнить о воздержании в употреблении и, если возникают сомнения, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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