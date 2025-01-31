Секрет вечной дружбы: как мороженое стало символом 90-летней связи

Может ли обычное мороженое стать секретом крепкой дружбы? Вера Тернер и Дороти Люкстон доказали, что даже такие простые вещи как совместные прогулки и любимый десерт способны объединять на десятилетия.

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Их история дружбы, которой более 90 лет, вдохновляет и поражает. Оказывается, маленькие традиции могут оказать большое влияние не только на отношения, но и на продолжительность и качество жизни. Ключевым блюдом, которое Вера и Дороти ели вместе в течение многих лет, было мороженое, пишет eatthis.com.

Сын Веры, Боб Тернер, рассказывает, что летом каждую субботу подруги вместе отправлялись на прогулку по набережной. Они покупали мороженое и наслаждались им, не спеша гуляя по городу. Эта простая, но приятная традиция стала важной частью их совместных встреч, всегда сопровождавшихся активным образом жизни.

Хотя известно, что регулярные прогулки полезны для здоровья, мороженое также может иметь определенные преимущества, которые придают приятный бонус к этому угощению.

Согласно данным клиники Батон-Руж, мороженое содержит ряд важных питательных веществ, таких как кальций, витамин D и витамин А. Кальций поддерживает здоровье костей и зубов, способствует свертыванию крови, нормальному сердечному ритму и функционированию мышц. Витамин D отвечает за формирование здоровых костей и выполняет другие важные клеточные функции. А витамин А помогает поддерживать зрение, рост клеток, иммунную систему и репродуктивную функцию.

Мороженое также обладает антиоксидантными свойствами, а молоко в его составе обеспечивает небольшое количество белка – важного питательного вещества, поддерживающего мышцы в хорошем состоянии даже с возрастом.

Кроме того, в клинике отмечают, что мороженое может улучшать настроение. Дело в том, что при употреблении любимой пищи активируются центры удовольствия в мозге. А сама атмосфера поедания мороженого летом создает приятную ностальгию и вызывает улыбку.

Способность мороженого поднимать настроение объясняет, почему Тернер и Люкстон так радушно делили эти моменты вместе. Их прогулки, общие воспоминания и радость от каждого момента общества показывают, как настоящие друзья ценят время, проведенное вместе.

Если вы хотите приобщиться к традиции лакомства мороженым, но волнуетесь за его пользу для здоровья, есть способы сделать этот десерт более полезным. Специалисты рекомендуют добавлять в него свежие ягоды, измельченные орехи, семена чиа, бананы, ананасы или цельнозерновые хлопья. Эти дополнения улучшат вкус, структуру и придадут вашему рациону больше витаминов, минералов и клетчатки.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как прогулки могут продлить продолжительность жизни.

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