Секретный эффект медитации: 12 минут для улучшения когнитивных функций
Ежедневная медитация, продолжительностью от 10 до 20 минут, помогает сосредоточиться, снизить стресс и лучше настроиться на день. Это простой способ размять мозг и подготовить его к возможным вызовам.
Кроме того, последние научные исследования подтверждают положительное влияние практик на работу мозга и настроение человека. Что стоит знать о медитации и как она влияет на когнитивную функцию, рассказали в Eat This, Not That.
Связь медитации и когнитивных функций
Исследование, проведенное специалистами из Тусона и Филадельфии, сосредотачивалось на влиянии религиозной и духовной практики на профилактику болезни Альцгеймера. Одним из главных методов, которые исследовали ученые, была медитация Киртан Крия, которая занимает всего 12 минут и предусматривает включение звуков, дыхания и движений пальцев.
Преимущества 12-минутной медитации
Практика медитации Киртан Крия может иметь значительное влияние на снижение стресса и улучшение психического здоровья. Регулярное выполнение этой медитации помогает увеличить объем серого вещества в мозге, улучшает иммунную функцию, стимулирует мозговой кровоток и снижает факторы риска болезни Альцгеймера. Кроме того, она способствует улучшению сна, уменьшению воспаления, снижению тревожности и депрессии, а также улучшает память и настроение.
Влияние медитации на болезнь Альцгеймера
Медитация активирует важные области мозга, в частности префронтальную кору и заднюю поясную извилину, которые связаны с памятью и эмоциями. Снижение активности этих участков может быть сигналом когнитивных нарушений, таких как при болезни Альцгеймера. Медитаця помогает снизить стресс и улучшить функции мозга, что уменьшает риск когнитивных расстройств. Включение таких практик в повседневный распорядок может поддержать ваш мозг и улучшить общее самочувствие.
Как выполнить медитацию
Для выполнения Киртан Крия выполните следующие шаги:
- Сядьте с прямой спиной и закрытыми глазами. Повторяйте мантру "Саа Таа Наа Маа", представляя, как звук проходит через макушку и выходит изнутри лба.
- Пойте мантру обычным голосом в течение 2 минут.
- Затем убавьте голос до шепота и пойте еще 2 минуты.
- Следующие 4 минуты произносите мантру шепотом.
- Измените порядок: сначала 2 минуты шепотом, а затем 2 минуты вслух (всего 12 минут).
- Завершите глубоким вдохом, вытянув руки над головой и медленно опустите их во время выдоха.
Ранее OBOZ.UA рассказал о свойствах медитации, о которых вы могли не знать.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.