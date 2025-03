Секретный эффект медитации: 12 минут для улучшения когнитивных функций

Ежедневная медитация, продолжительностью от 10 до 20 минут, помогает сосредоточиться, снизить стресс и лучше настроиться на день. Это простой способ размять мозг и подготовить его к возможным вызовам.

Видео дня

Кроме того, последние научные исследования подтверждают положительное влияние практик на работу мозга и настроение человека. Что стоит знать о медитации и как она влияет на когнитивную функцию, рассказали в Eat This, Not That.

Связь медитации и когнитивных функций

Исследование, проведенное специалистами из Тусона и Филадельфии, сосредотачивалось на влиянии религиозной и духовной практики на профилактику болезни Альцгеймера. Одним из главных методов, которые исследовали ученые, была медитация Киртан Крия, которая занимает всего 12 минут и предусматривает включение звуков, дыхания и движений пальцев.

Преимущества 12-минутной медитации

Практика медитации Киртан Крия может иметь значительное влияние на снижение стресса и улучшение психического здоровья. Регулярное выполнение этой медитации помогает увеличить объем серого вещества в мозге, улучшает иммунную функцию, стимулирует мозговой кровоток и снижает факторы риска болезни Альцгеймера. Кроме того, она способствует улучшению сна, уменьшению воспаления, снижению тревожности и депрессии, а также улучшает память и настроение.

Влияние медитации на болезнь Альцгеймера

Медитация активирует важные области мозга, в частности префронтальную кору и заднюю поясную извилину, которые связаны с памятью и эмоциями. Снижение активности этих участков может быть сигналом когнитивных нарушений, таких как при болезни Альцгеймера. Медитаця помогает снизить стресс и улучшить функции мозга, что уменьшает риск когнитивных расстройств. Включение таких практик в повседневный распорядок может поддержать ваш мозг и улучшить общее самочувствие.

Как выполнить медитацию

Для выполнения Киртан Крия выполните следующие шаги:

Сядьте с прямой спиной и закрытыми глазами. Повторяйте мантру "Саа Таа Наа Маа", представляя, как звук проходит через макушку и выходит изнутри лба. Пойте мантру обычным голосом в течение 2 минут. Затем убавьте голос до шепота и пойте еще 2 минуты. Следующие 4 минуты произносите мантру шепотом. Измените порядок: сначала 2 минуты шепотом, а затем 2 минуты вслух (всего 12 минут). Завершите глубоким вдохом, вытянув руки над головой и медленно опустите их во время выдоха.

Ранее OBOZ.UA рассказал о свойствах медитации, о которых вы могли не знать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.