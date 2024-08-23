Секреты долголетия: советы долгожителей мира по здоровому образу жизни

Если вы мечтаете сохранить здоровье и долголетие, стоит произвести несколько изменений в своем образе жизни. Существует много скрытых привычек, которым можно научиться у долгожителей по всему миру.

Дожить до 122 лет – исключительное явление, и Жанна Луиза Кальман из Франции стала единственным человеком, официально праздновавшим более 120 лет на Земле. Так какой секрет ее долголетия? Мы знаем, что физическая активность, полноценный сон и здоровое питание являются важными аспектами здоровой жизни, но рассмотрим еще некоторые малоизвестные секреты, которые вы сможете применить в своей жизни, пишет eatthis.com.

Вот несколько важнейших рекомендаций от живущих дольше, для достижения долголетия и улучшения общего здоровья.

Ешьте обдуманно, но без излишеств

Одним из старейших людей в мире был доживший до 116 лет Джироэмон Кимура. Его принцип прост: "Есть легче, чтобы жить дольше". По словам экспертов, Кимура считал, что контроль порций – ключ к здоровой жизни.

Согласно данным Livestrong, с возрастом количество потребляемой пищи следует уменьшать, корректируя ее в зависимости от уровня физической активности. Например, активному пожилому мужчине следует потреблять 2400-2800 калорий в день, в то время как малоподвижному – нужно всего 2000-2200 калорий. Активные женщины должны соблюдать пределы 2000-2200 калорий, а малоподвижные – 1600 калорий.

Контроль порций – важный аспект, но есть и другие привычки, которые могут повлиять на ваше долголетие. К примеру, регулярное употребление зеленого чая может стать замечательной привычкой. Как показывает исследование AARP, ежедневное употребление пяти чашек зеленого чая может снизить риск смертности на 23% для женщин и на 12% для мужчин.

Кроме того, спелые фрукты обладают множеством полезных свойств. В частности, бананы богаты клетчаткой, а ежевика, арбуз и груши содержат антиоксиданты. Например, красный арбуз содержит ликопин, снижающий риск сердечных заболеваний и рака.

Держите разум в тонусе

Кейн Танака, которой исполнилось 119 лет, является примером поддержания активного разума. Она увлекается пазлами и настольными играми. Выявлено, что люди, которые ежедневно занимаются подобными активностями, имеют лучшие результаты в когнитивных тестах.

Согласно исследованию Ассоциации Альцгеймера эти упражнения для мозга могут помочь отсрочить появление деменции.

Поддерживайте контакт с семьей и друзьями

Долгожители, такие как Кимура, обычно окружены семьей. Время, проведенное с близкими, способствует уменьшению тревожности, стресса и может даже продлить жизнь, утверждают исследования клиники Хайленд-Спрингс.

Позвольте себе маленькие радости

Хотя здоровый образ жизни – это важно, не стоит забывать о небольших удовольствиях. К примеру, Жанна Кальман любила шоколад и портвейн, а Кейн Танака – газированные напитки.

Согласно Университету штата Мичиган, самоуход также может включать время для себя, что помогает поддерживать психическое и физическое здоровье.

Наслаждайтесь кофе

Люди, живущие дольше всего, обычно пьют по 2-3 чашки черного кофе в день. Это не только привычка, но возможность провести время с близкими.

Будьте активны и найдите хобби

Долгожители много двигаются и занимаются хобби. Кальман, например, любила кататься на велосипеде и плавать.

Регулярная физическая активность способствует профилактике многих заболеваний, включая депрессию и диабет и повышает настроение. Займитесь новым хобби и оставайтесь активными для своего здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем польза чувствовать себя моложе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.