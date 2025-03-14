Секреты фигуры Ким Кардашьян: как звезда достигает идеальной формы

Ким Кардашьян давно стала иконой стиля и здорового образа жизни. Ее фигура – результат тяжелой работы и тщательного подхода к тренировкам и питанию.

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Благодаря упорству и мотивации тренера, звезда реалити-шоу поддерживает свою физическую форму на высоком уровне. Издание eatthis.com раскрывает секреты тренировок Ким и рассказывает, как ей удается сохранять идеальную фигуру.

Тренер Ким Кардашьян делится советами для любителей фитнеса

Благодаря своей тренировке Ким выглядит всегда подтянутой и сильной. Ее тренер Мелисса Алькантара объяснила, что секрет эффективных тренировок – это постоянство и настроенность на положительный результат. Она отметила, что даже когда упражнения кажутся тяжелыми или неудобными, регулярность их выполнения дает отличные результаты.

"Фитнес стал огромной частью моей жизни. Я чувствую, что если я способна справиться с тренировкой, то смогу справиться с любыми трудностями в своей жизни. Иногда это даже дает ощущение непобедимости", – поделилась Мелисса.

Для новичков и тех, кто давно занимается фитнесом, Алькантара подчеркивает важность развития и поиска новых подходов к тренировкам.

"Нельзя просто пробежать путь, нужно пройти его поэтапно", – добавляет она.

Тренировки и питание Ким Кардашьян

Мелисса Алькантара рассказывает, что тренировки Ким Кардашьян всегда включают увеличение нагрузки. "Мы постоянно прибавляем больше веса, иногда делаем упражнения с большей интенсивностью, иногда сосредотачиваемся на технике или силе. Это всегда разнообразно", – делится она.

Если вы хотите добиться таких же результатов, как и Ким, нужно тренироваться регулярно. Звезда тренируется шесть раз в неделю, просыпаясь в 5:30 утра, чтобы начать свою фитнес-программу. По словам Ким, ее тренировки длятся около полутора часов, и в основном включают силовые упражнения, а кардио – лишь в небольшом количестве.

"Мой тренер всегда отмечает, что до и после тренировок нужно употреблять простые углеводы, а также белки и жиры. Важно есть овощи, ведь они помогают эффективно усваивать эти питательные вещества", – рассказала Ким.

Чтобы сохранить здоровье и добиваться желаемых результатов, Ким убрала из своего рациона все вредные продукты: обработанные закуски и сладости, и теперь на ее кухне есть только полезные ингредиенты.

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