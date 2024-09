Секреты формирования изящных форм: как сжигать жир ежедневно

Чтобы поддерживать здоровье, не обязательно делать интенсивные тренировки, однако важно включать в свой распорядок небольшие физические упражнения. Короткие упражнения могут помочь улучшить работу сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, а также активизировать метаболизм и сжигать жир.

Приседания, прогулки и другие простые действия могут иметь большое влияние на ваше физическое состояние и существенно влиять на пропорции тела. Как тренироваться без лишних усилий, рассказали в Eat This, Not That.

Носите вес в руке

Когда у вас есть возможность, носите предметы в руках, а не на плече или в рюкзаке. Это поможет развивать силу живота, предплечий и спины. Например, несите сумку с покупками без тележки. Так вы не только увеличите частоту сердечных сокращений, но и улучшите общую физическую форму.

Во время вождения старайтесь работать плечами

Чтобы оставаться активным, вставайте каждые 15-20 минут и делайте несколько шагов или простые упражнения, даже когда заняты. Во время сидения или вождения сжимайте лопатки для лучшей осанки, а когда стоите или ходите, напрягайте мышцы живота, втягивая пупок к позвоночнику. Это укрепит ваш корпус и будет поддерживать здоровую осанку.

Установите наклон на беговой дорожке

Для эффективного сжигания жира лучше ходить по наклонной поверхности, например, на холм или беговой дорожке с наклоном 15-20 градусов. Идите медленно со скоростью около 3 км/ч, чтобы не мешать силовым тренировкам. Эффективность такой активности можно увеличить, добавив жилет с отягощением или выполняя упражнения с легкими гантелями во время ходьбы.

Ходите так, будто вы опаздываете

Ходите быстрым темпом, будто опаздываете, в течение 5 минут несколько раз в день. Это повысит пульс, поможет сжечь калории и улучшит физическую форму. Регулярная быстрая ходьба не только сжигает жир, но и стимулирует мозговую активность и творчество.

Занимайтесь в воде

Упражнения в воде - это отличный способ поддерживать физическую форму. Даже без навыков плавания, упражнения в бассейне, озере или море эффективны, поскольку плавание или простое пребывание в воде может сжечь более 400 калорий в час. Это делает водные тренировки полезными для всех уровней физической подготовки.

Делайте растяжку каждый час

Ваше тело нуждается в движении, а потому раз в час важно вставать и выполнять легкие упражнения. Потянитесь, сделайте выпад или дотянитесь до потолка. Это поможет улучшить кровообращение и поддержать здоровье.

Сделайте несколько упражнений

Вам не обязательно нужно тренироваться около 45 минут подряд. Выполняйте несколько коротких 10-минутных сессий в течение дня и это поможет активизировать метаболизм, улучшить энергию и ясность ума. Кроме того, регулярные движения способствуют лучшему сну и улучшают работу мозга.

Выполняйте сложные движения

Чтобы эффективно сжигать жир, сосредоточься на сложных упражнениях, таких как приседания, выпады, жим лежа и становая тяга, которые задействуют основные мышечные группы. Это повышает метаболизм и помогает сжигать калории даже после тренировки. Кроме того, выполняя упражнения вы восстанавливаете и укрепляете мышцы, готовя тело к будущим нагрузкам. Таким образом, сжигание калорий продолжается еще несколько дней.

Сжимайте ягодицы

Сжимайте ягодичные мышцы, когда стоите или сидите, например, в очереди или в машине. Это помогает сместить таз и уменьшить напряжение в пояснице. Кроме того, регулярное сжимание мышц улучшает осанку и снимает нагрузку с нижней части спины. Таким образом, вы будете стоять ровнее и испытывать меньше боли.

Выполняйте микроупражнения

Найдите время для маленькой тренировки, когда листаете телефон. Это могут быть марширование на месте, отжимания или 25 приседаний. Активность в эти моменты улучшает кровообращение, насыщает кислородом и помогает сохранять ясность ума. Кроме того, это снижает риск бездумного питания.

Поменяйте место для будильника

Чтобы повысить шансы на утреннюю тренировку, поставьте будильник далеко от кровати, чтобы вам пришлось встать, чтобы его выключить. А также, подготовьте любимый музыкальный плейлист, который будет мотивировать вас по утрам. Такие простые шаги помогут вам легче проснуться и активизироваться.

