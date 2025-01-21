Секреты подтянутой кожи: 7 способов остановить старение
Вялость кожи – это естественный процесс, с которым сталкивается большинство людей в разные периоды жизни. Однако современные методы ухода позволяют сохранить его эластичность и молодость.
Благодаря правильному питанию, уходу, физической активности и здоровым привычкам вы можете значительно улучшить внешний вид кожи. Издание eatthis.com предлагает ознакомиться с проверенными советами экспертов, которые помогут вернуть коже здоровый вид и упругость.
Врач-дерматолог Альпани Мохта рассказывает, как правильно ухаживать за кожей. "Генетика, гормональные изменения и другие факторы могут влиять на состояние кожи. Эти советы помогут улучшить ее внешний вид", – добавляет она.
1. Выбирайте средства по уходу за кожей с активными ингредиентами
Чтобы избежать дряблости, добавьте к своему уходу продукты, стимулирующие выработку коллагена и эластина.
"Используйте средства с коллагеном, эластином, витаминами C и E, ретинолом или альфа-гидроксикислотами. Эти компоненты поддерживают упругость и эластичность кожи", – советует дерматолог.
2. Регулярно тренируйтесь
Физические упражнения не только поддерживают форму, но и укрепляют кожу.
По словам врача Мохты: "Тренировки помогают тонизировать кожу, наращивая мышцы под ней. Чтобы увидеть результат, занимайтесь не менее 150 минут в неделю".
3. Следите за питанием
Сбалансированный рацион – залог здоровья кожи. Среди полезных продуктов – ягоды, орехи, семена, темная зелень и шоколад.
"Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, защищая кожу от повреждений. Избегайте обработанных продуктов и сахара, разрушающих коллаген", – объясняет дерматолог.
4. Обеспечивайте качественный сон
Хороший сон необходим для регенерации кожи. "Спейте 7-9 часов каждую ночь. В настоящее время производится новый коллаген, который поддерживает упругость", – отмечает Мохта.
5. Ограничьте вредные привычки
Курение и чрезмерное употребление алкоголя вредят коже. "Эти привычки разрушают коллаген и эластин, вызывая преждевременное старение", – добавляет врач-дерматолог.
6. Используйте солнцезащитный крем
Защищайте кожу от ультрафиолета с помощью SPF. Выбирайте крем из SPF 30+ и защитой от UVA и UVB.
7. Пейте достаточно воды
Увлажнение – основа здоровой кожи. "Пейте по меньшей мере 8 стаканов воды в день, а в жару или после тренировок - больше", - заключает Мохта.
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