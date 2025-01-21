Секреты подтянутой кожи: 7 способов остановить старение

Вялость кожи – это естественный процесс, с которым сталкивается большинство людей в разные периоды жизни. Однако современные методы ухода позволяют сохранить его эластичность и молодость.

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Благодаря правильному питанию, уходу, физической активности и здоровым привычкам вы можете значительно улучшить внешний вид кожи. Издание eatthis.com предлагает ознакомиться с проверенными советами экспертов, которые помогут вернуть коже здоровый вид и упругость.

Врач-дерматолог Альпани Мохта рассказывает, как правильно ухаживать за кожей. "Генетика, гормональные изменения и другие факторы могут влиять на состояние кожи. Эти советы помогут улучшить ее внешний вид", – добавляет она.

1. Выбирайте средства по уходу за кожей с активными ингредиентами

Чтобы избежать дряблости, добавьте к своему уходу продукты, стимулирующие выработку коллагена и эластина.

"Используйте средства с коллагеном, эластином, витаминами C и E, ретинолом или альфа-гидроксикислотами. Эти компоненты поддерживают упругость и эластичность кожи", – советует дерматолог.

2. Регулярно тренируйтесь

Физические упражнения не только поддерживают форму, но и укрепляют кожу.

По словам врача Мохты: "Тренировки помогают тонизировать кожу, наращивая мышцы под ней. Чтобы увидеть результат, занимайтесь не менее 150 минут в неделю".

3. Следите за питанием

Сбалансированный рацион – залог здоровья кожи. Среди полезных продуктов – ягоды, орехи, семена, темная зелень и шоколад.

"Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, защищая кожу от повреждений. Избегайте обработанных продуктов и сахара, разрушающих коллаген", – объясняет дерматолог.

4. Обеспечивайте качественный сон

Хороший сон необходим для регенерации кожи. "Спейте 7-9 часов каждую ночь. В настоящее время производится новый коллаген, который поддерживает упругость", – отмечает Мохта.

5. Ограничьте вредные привычки

Курение и чрезмерное употребление алкоголя вредят коже. "Эти привычки разрушают коллаген и эластин, вызывая преждевременное старение", – добавляет врач-дерматолог.

6. Используйте солнцезащитный крем

Защищайте кожу от ультрафиолета с помощью SPF. Выбирайте крем из SPF 30+ и защитой от UVA и UVB.

7. Пейте достаточно воды

Увлажнение – основа здоровой кожи. "Пейте по меньшей мере 8 стаканов воды в день, а в жару или после тренировок - больше", - заключает Мохта.

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