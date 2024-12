Секреты потрясающей формы Кэти Перри: эффективная звездная тренировка

Кэти Перри в свои 40 лет достигает новых вершин, выпускает хиты, работает над альбомами и поражает своим образом. Несмотря на плотный график, концерты и посещение различных мероприятий, певица успевает наслаждаться материнством и вместе со своим женихом Орландо Блумом воспитывать маленькую дочь, по имени Дейзи.

Вместе с этим, поп-дива поддерживает свое здоровье и имеет подтянутую форму, что вызывает интерес поклонников, которые хотят узнать ее секреты. Что стоит знать о распорядке тренировок и здоровье певицы, рассказали в Eat This, Not That.

Занимается в зале по 3-5 раз в неделю

Кэти Перри тренируется по 3-5 раз в неделю, сосредотачиваясь на силовых упражнениях и отягощениях. Она также любит походы, в которые вместе с Орландо Блумом часто берут с собой дочь. Ее тренировки включают выпады и толчки бедрами, которые тонизируют тело и ускоряют метаболизм. Эти короткие интенсивные упражнения легко выполнять где угодно, что помогает ей не только на сцене, но и в повседневной жизни.

Является поклонницей трансцендентальной медитации и горячей йоги

Звезда практикует трансцендентальную медитацию, которая помогает прояснить мысли и стимулирует творчество. Этот вид йоги она практикует еще с 2010 года, непосредственно перед концертами, что помогает настраиваться на работу. Кроме того, для снятия стресса она выбирает горячую йогу, в частности занятия CorePower. Эти практики помогают поддерживать внутреннюю гармонию и вдохновение.

Ставит здоровье на первое место

Перри известна своей способностью быть энергичной во всем, чем занимается, одновременно поддерживая отличную форму благодаря регулярным тренировкам. На своих фото в Instagram она всегда выглядит чрезвычайно подтянутой, из-за чего остается источником вдохновения для многих своих подписчиков. К тому же она подчеркивает, что здоровье - это основа, без которой ничто другое не имеет значения.

Утром перед кофе она пьет фреш из сельдерея

Прежде чем перейти к кофе, знаменитость начинает день со здоровых напитков. Вместе со своим отцом она употребляет смеси, активизирующие кровообращение, например, с ниацином, из-за которого кожа краснеет. Кроме того, иногда для улучшения пищеварения они пьют сок сельдерея.

Употребляет яблочный уксус

Перри добавляет яблочный уксус в воду (240 мл), используя его для споласкивания овощей, а также добавляет 1 стакан в ванну. Интересно, что во время первого свидания с Блумом они оба взяли с собой бутылки воды с яблочным уксусом.

