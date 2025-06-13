Секреты успешного похудения после 55: что советуют британские эксперты

Похудение после 55 лет часто кажется сложной задачей, особенно на фоне возрастных изменений обмена веществ. Однако новые научные подходы в сочетании с поддержкой специалистов дают женщинам отличные результаты.

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Медикаментозные средства для снижения аппетита, вместе с консультациями и изменениями образа жизни, помогают не только потерять вес, но и закрепить результат. Издание express.co рассказывает, как женщины старшего возраста достигают наибольшего успеха в программах похудения.

В масштабном исследовании с участием около 60 000 человек выявлено, что медикаментозное похудение дает значительно лучшие результаты, если пациенты дополнительно регулярно взвешиваются или хотя бы раз в неделю участвуют в консультациях по здоровому образу жизни. Такие участники теряли на 53% больше веса, чем те, кто принимал только лекарства.

Это исследование было проведено британской компанией Voy, специализирующейся на медикаментозном похудении, в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона. Ученые пришли к выводу, что препараты не являются "волшебной пилюлей" от ожирения. Однако, если совместить их с поддержкой специалистов, изменениями в рационе и формированием новых привычек, результаты могут быть значительно лучше и долговременными. Особенно это касается женщин старше 55 лет – именно они чаще всего меняют образ жизни и демонстрируют самую высокую эффективность участия в программе.

Доктор Дэвид Хуанг, ответственный за клинические инновации в компании Voy, отметил: "Новые лекарства, такие как Wegovy и Mounjaro, кардинально изменили подход к борьбе с избыточным весом. Они открывают большие возможности для улучшения здоровья, но лучшие результаты достигаются, когда эти медикаменты сочетаются с поддержкой и формированием полезных привычек. Наша цель – глубоко понять, как обеспечить эффективное и безопасное похудение с научно обоснованным подходом".

Тем, кто соответствует критериям (их можно проверить через онлайн-опрос), Voy предлагает комплексную программу, которая включает сочетание медикаментов для контроля аппетита (GLP-1 препараты, в том числе Mounjaro и Wegovy), коучинг и регулярную поддержку. Такие препараты помогают снизить аппетит, уменьшить тягу к еде и стабилизировать уровень сахара в крови. Цель компании – не просто помочь похудеть, но и избежать эффекта "йо-йо", когда вес постоянно колеблется. Начальная стоимость участия в программе составляет примерно 164 евро в месяц.

Для тех, кто ищет более бюджетную альтернативу, существует программа Juniper, которая предлагает похожий пакет – лекарства, персонализированные консультации и мониторинг здоровья. Стоимость – примерно 37 евро. Доступ предоставляется только тем, кто проходит отбор.

Некоторые пользователи поделились отзывами Voy. "Мне очень понравился опыт с Voy – за два месяца я похудела более чем на 40 кг! Но все происходит постепенно, благодаря поддержке тренеров и пищевым рекомендациям через приложение. Оно действительно вдохновляет и не дает сбиться с курса", – поделилась одна из участниц программы.

Другой пользователь отметил: "Все очень понятно. Проверка анкеты и идентификации была тщательной, поэтому я чувствовал, что подход ко мне персонализированный. Препараты доставили быстро, инструкции были четкие".

Однако один клиент заметил: "Voy стал для меня настоящим прорывом. Приложение удобное, а система баллов мотивирует. В начале тренеры не всегда отвечали на запросы, что немного раздражало. Но со временем ситуация улучшилась. Очень помогает виртуальный помощник – особенно в отношении советов о белковых перекусах или гидратации".

Еще один пользователь поделился: "Я получил прекрасную поддержку с самого старта – беседа была полезной, а помощь по побочным эффектам – быстрой и четкой".

Voy – это надежная программа для тех, кто хочет похудеть с научным подходом, медикаментозной поддержкой и постоянным сопровождением. Если вы соответствуете требованиям – это может стать эффективным путем к устойчивому снижению веса.

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