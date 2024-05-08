Секреты жировых отложений в организме, о которых вам следует знать

Модные диеты и онлайн-пособия заставили нас поверить, что жировые отложения – это злодеи. Хотя избыток жира связан с определенным риском для здоровья, определенное количество его необходимо для оптимального функционирования организма.

Вы также будете удивлены, узнав, что существуют разные типы жира, и их можно классифицировать в зависимости от их функции. Мы расскажем вам об этом больше.

В организме существует три типа жировых клеток.

Жировые клетки делятся на белые, коричневые и бежевые. Белый жир находится вокруг живота, ягодиц и бедер и является типом, который сохраняется для дальнейшего использования.

Бурый жир находится в области шеи и плеч и отвечает за сжигание жирных кислот. С точки зрения сжигания калорий, бежевый жир находится между белым и бурым жиром и сжигает жир, а не откладывает его.

Жировые отложения могут изменять ваше настроение

Исследования показывают, что избыток жира на животе может способствовать серьезным расстройствам настроения, таким как биполярное расстройство. Кроме того, если во время низких фаз вы употребляете нездоровые алкогольные напитки, эксперты уверяют, что это может еще больше усугубить ваше настроение.

Чтобы помочь с этим, лучше потреблять здоровые жиры, такие как темный шоколад, нежирный йогурт, удовлетворяющие тягу к алкоголю и успокаивающие ваше настроение

Процент жира в организме и связанные с ним риски для здоровья

Стандартный процент общего содержания жира в организме для мужчин, не занимающихся спортом, составляет 14-24%, а для женщин, не занимающихся спортом – 21-31%.

Если ваше общее содержание жира в организме превышает рекомендованную норму, вы можете быть подвержены риску таких заболеваний, как диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, инсульт, заболевания почек и печени, рак.

Преимущества поддержания идеального процента жира в организме

Увеличение количества жира в организме связано с вышеупомянутыми заболеваниями, но здоровый жир необходим для нормального функционирования организма.

Он также имеет ряд преимуществ, среди которых регуляция температуры, сбалансированный гормональный фон, хорошее репродуктивное здоровье, лучшее хранение витаминов, здоровый метаболизм и сбалансированный уровень сахара в крови. Следует помнить, что здоровое питание в сочетании с физическими упражнениями помогает поддерживать хороший процент жира в организме.

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