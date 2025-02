Семена чиа: какие свойства этого продукта способствуют похудению

Если вы хотите обогатить свой рацион и сделать шаг к изменениям в своей физической форме, обратите внимание на семена чиа. Они прекрасно насыщают, помогают контролировать аппетит, повышают энергию и делают питание более сбалансированным.

Видео дня

Кроме того, чиа легко добавлять почти в любое блюдо — от смузи до салатов, поскольку оно не влияет на вкус пищи. О каких дополнительных преимуществах этого продукта стоит знать и почему вам следует включить чиа в рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Содержит много клетчатки

Семена чиа — это отличный источник клетчатки (примерно 38 г на 100 г), которая прекрасно улучшает пищеварение и надолго сохраняет чувство сытости. Они впитывают воду, увеличиваясь в объеме, что помогает уменьшить аппетит и потребление калорий. Для полезного перекуса добавляйте их в смузи, салаты или приготовьте простой чиа-пудинг.

Почти не имеет калорий

Чиа — это низкокалорийный продукт, который помогает похудеть без усилий. Чтобы контролировать аппетит, добавьте всего 1 столовую ложку чиа, которое содержит около 69 ккал, 2 г белка и 5 г полезных жиров.

Содержит белок

Если к протеиновому коктейлю добавить одну ложку семян чиа, это поможет дольше чувствовать сытость и стабилизировать уровень сахара в крови. В частности, высокое содержание белка в чиа поддерживает мышцы и способствует снижению веса.

Повышает чувствительность к инсулину

Чиа может улучшить метаболизм глюкозы и повысить чувствительность к инсулину, что помогает уменьшить риск накопления жира. Регулярное употребление этого продукта поддерживает стабильный уровень сахара в крови, что важно для контроля веса и эффективного похудения.

Содержит полезные жиры

Семена чиа содержат почти 80% полезных жиров, в том числе омега-3, которые могут ускорять метаболизм. Добавление их в рацион помогает контролировать аппетит и поддерживает процесс похудения. Кроме того, регулярное употребление омега-3 также может улучшить общий обмен веществ, что полезно для здоровья.

Уменьшает тягу к перекусам

Семена чиа помогают стабилизировать уровень сахара в крови, снижая внезапную тягу к сладкому. Добавляйте эти семена в блюда, чтобы избежать резких скачков сахара и легче контролировать аппетит. Это простой способ поддерживать стабильный уровень энергии и способствовать похудению.

Сбалансированный завтрак

Не пропускайте завтрак, поскольку это может замедлить метаболизм и способствовать набору веса. Добавьте семена чиа в овсянку или смузи для сытности и лучшего пищеварения. Такой питательный завтрак поможет контролировать аппетит и будет способствовать похудению.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как включить чиа в свой рацион.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.