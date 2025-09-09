Сердце под угрозой: опасные привычки после 40 лет, которые разрушают здоровье

После сорока лет наше тело начинает реагировать на ежедневные привычки значительно острее. То, что раньше казалось мелочью, с возрастом может превратиться в серьезную угрозу для сердца.

Видео дня

Именно поэтому эксперты призывают внимательно присмотреться к собственному образу жизни и отказаться от действий, которые вредят организму. Несколько простых изменений от eatthis.com помогут вам сохранить энергию, укрепить сердечно-сосудистую систему и чувствовать себя лучше в любом возрасте.

1. Курение

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, курение является одним из главных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чем больше сигарет вы выкуриваете за день и чем дольше сохраняете эту привычку, тем выше риски. Кардиолог Хуан Ривера отмечает: отказ от курения – один из важнейших шагов для сохранения здоровья сердца и легких.

2. Мороженое

Привычка брать ложку мороженого под сериал выглядит безобидной, но на самом деле опасна. "Мороженое – это тройная угроза: в нем сахар, жир и соль", – предупреждает Ривера. К тому же этот десерт содержит большое количество насыщенных жиров. Если вы сократите или вообще уберете его из рациона, сердце скажет вам "спасибо".

3. Газированные напитки, даже диетические

Еще одна ловушка – сладкая газировка. Но даже "диетические" варианты не являются безопасными. "Употребление газированных напитков повышает риск сердечных заболеваний", – объясняет врач. Лучше заменить их на воду или другие полезные напитки, ведь высокое содержание сахара и искусственных добавок вредит организму.

4. Хлеб в ресторанах

Привычка перекусить белым хлебом перед основным блюдом выглядит приятной, но не полезной. "По крайней мере, в основном избегайте хлеба в ресторанах", – советует Ривера.

Продукты из белой муки лишены клетчатки, витаминов и минералов. Частое употребление так называемого "очищенного зерна" может стать дополнительным фактором риска для сердца.

5. Энергетические напитки

И напоследок – напитки с кофеином и другими стимуляторами. "Энергетики могут вызвать аритмии и даже сердечно-сосудистые события", – предостерегает кардиолог. Отказ от них станет еще одним шагом к сохранению здоровья сердца.

Избавиться от этих пяти привычек может быть сложно, но это инвестиция в ваше будущее. Отказ от сигарет, мороженого, газированных напитков, хлеба и энергетиков поможет сердцу работать лучше, а вам – сохранить энергию и хорошее самочувствие на долгие годы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что едят долгожители.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.