Шоколад и сердце: как сладости могут улучшить здоровье

Диетологи советуют минимизировать потребление сладостей, однако знали ли вы, что шоколад оказывает положительное влияние на здоровье? Он может содержать полезные соединения.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что потреблять шоколад нужно в умеренных количествах. Также важно учитывать его влияние на ваш рацион и образ жизни.

Как шоколад связан со здоровьем сердца:

Воздействие на сердечно-сосудистую систему

Шоколад оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему из-за содержания какало. Флаванолы в шоколаде способствуют улучшению функции кровеносных сосудов, расширяют их, это в результате способствует лучшему кровообращению и снижает риск воспаления.

Улучшение АД и кровотока

Регулярное потребление темного шоколада или какао продуктов может повлиять на снижение артериального давления. Флаванолы способствуют выработке оксида азота, который расслабляет сосуды и улучшает кровоток.

Контроль уровня холестерина

Флаванолы способствуют увеличению "хорошего" холестерина и снижению "плохого". Это уменьшает риск развития сердечных болезней.

Антиоксидантные и противовоспалительные свойства

Антиоксиданты в шоколаде помогают снижать окислительный стресс и воспаление в организме. В то время как хроническое воспаление способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Чрезмерное потребление шоколада: что нужно знать

Чрезмерное потребление шоколада может привести к увеличению веса, риску ожирения и связанным с ним сердечно-сосудистым проблемам.

Ранее OBOZ.UA рассказал о преимуществах оливкового масла.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.