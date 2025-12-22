Шпинат для сжигания калорий: как зелень ускоряет метаболизм

Хотите ускорить свой метаболизм и сжигать калории эффективнее? Иногда достаточно добавить в рацион правильные продукты, чтобы почувствовать разницу.

Видео дня

Листовая зелень, особенно шпинат, содержит питательные вещества, которые стимулируют энергетический обмен. Издание eatthis.com рассказывает, почему этот овощ полезен и как легко включить его в ежедневное меню.

Некоторые овощи, особенно листовая зелень, содержат идеальное сочетание полезных веществ, стимулирующих обмен веществ. Задача лишь одна – находить вкусные способы их потребления. Тайна способности зеленых листовых овощей ускорять сжигание энергии кроется в высокой концентрации железа и магния. Шпинат – универсальный и вкусный представитель этой группы, содержащий оба этих элемента в значительном количестве, независимо от того, едите вы его сырым или после тепловой обработки.

В одном стакане вареного шпината содержится 36% суточной потребности в железе и 37% магния. Если же вы предпочитаете свежий, два стакана обеспечат примерно 9% суточной нормы железа и 11% магния.

Как железо и магний влияют на метаболизм и вес?

Железо играет ключевую роль в реакциях, связанных с энергетическим обменом. Люди с его низким уровнем обычно испытывают сонливость, усталость и общую слабость. Одна из причин – угнетение гормонов щитовидной железы, которые отвечают за скорость метаболизма. Это может проявляться в сниженном аппетите и недостатке сил.

В небольшом исследовании с участием 21 женщины из Турции, которые имели анемию из-за дефицита железа, в течение шести месяцев проводили лечение. После этого женщины продемонстрировали заметное снижение веса и индекса массы тела. Хотя выборка была небольшой, результаты свидетельствуют: нормализация уровня железа способна влиять на скорость метаболизма. В то же время специалисты отмечают, что нужны более масштабные исследования.

Стоит учитывать и то, что коррекция дефицита железа может повышать аппетит. В некоторых случаях это, наоборот, провоцирует набор веса, хотя организм при этом начинает сжигать калории активнее.

Магний также имеет важное значение для выработки энергии и метаболических процессов. Без достаточного количества этого минерала организму сложно эффективно превращать пищу в энергию.

В метаанализе ученые отметили обратную связь между низким потреблением магния и риском развития метаболического синдрома – состояния, включающего ожирение, инсулинорезистентность, гипертонию и высокий холестерин. Чем больше магния было в рационе, тем ниже была вероятность появления этих проблем.

Как добавить в рацион больше шпината?

Существует множество вариантов, как вкусно употреблять шпинат ежедневно. Добавьте его в лазанью со спагетти, цуккини и зелень, смешайте во фруктовом смузи, используйте в котлетах с лососем и шпинатом с медово-мисо соусом, замените им базилик в домашнем песто или просто бросьте горсть в яичницу на завтрак.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему полезно ежедневно есть овощи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.