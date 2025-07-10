Сила белка: 6 рецептов блюд для идеальной формы и здоровья

Сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни, особенно для тех, кто активно тренируется. Включение белковых блюд в рацион помогает поддерживать мышечную массу, контролировать аппетит и улучшать общее состояние организма.

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Издание eatthis.com собрало шесть вкусных и полезных рецептов, которые любят тренеры и нутрициологи. Эти блюда легко приготовить, и они помогут сделать ваше питание более разнообразным и эффективным.

По словам диетологов Nutrition Twins – Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, эти аппетитные рецепты способны полностью изменить ваше отношение к ежедневным приемам пищи.

1. Ночная овсянка с апельсиновым кремом

Тэмми и Лисси называют этот вариант овсянки своим "любимым завтраком, который достаточно лишь взять с собой". Приготовление не занимает много времени: просто смешайте ингредиенты в банке, немного встряхните – если хотите – и оставьте в холодильнике на ночь.

В состав входят греческий йогурт и обезжиренное молоко – это настоящий белковый заряд в начале дня. "Просто смешайте все в емкости – и пусть блюдо готовится, пока вы спите. Это идеально для тех, кто постоянно в движении", – рассказывают Nutrition Twins.

Цельнозерновые овсяные хлопья добавляют энергии благодаря медленным углеводам, а апельсины – это отличный источник витамина С, который поддерживает иммунную систему и способствует выработке коллагена, необходимого для здоровой кожи.

2. Смузи со вкусом шоколадного брауни

Этот белковый напиток – фаворит после тренировки у Nutrition Twins. "Мы обожаем этот смузи и пьем его после занятий как питательное блюдо на ходу", – делятся они.

Основной ингредиент – сывороточный протеин со вкусом шоколадного брауни. Для приготовления нужно взять две мерные ложки этого порошка, добавить немного миндального молока, один банан, ложку арахисовой пасты и полстакана льда.

3. Запеченный лосось с овощами

Если вы цените простоту и вкус – это блюдо для вас. Лосось на противне с овощами – один из тех рецептов, которые невозможно испортить, даже если вы не профи на кухне.

"Даже небольшой кусок лосося весом 113 г содержит почти 30 г белка. К тому же омега-3 жирные кислоты, которые в нем есть, полезны для сердца, улучшают функции мозга и помогают уменьшить воспаление, которое затрудняет похудение", – говорят Nutrition Twins.

Этот рецепт универсальный – добавляйте любые овощи на свой вкус, сложите все на противень, запекайте, а в конце сбрызните лимонным соком – и ужин готов.

4. Веганские тако с авокадо и чечевицей веганские тако

"Мы обожаем этот рецепт – он очень простой и быстрый. Готовим его меньше чем за полчаса. В каждой порции – около 20 г белка и 14 г клетчатки, что превышает среднесуточную норму большинства людей (около 12 г)", – рассказывают диетологи.

Чечевица добавляет блюду "мясного" вкуса, поэтому ее легко подать даже тем, кто скучает по традиционным тако. К тому же это блюдо помогает избежать тяги к сладкому. Авокадо придает кремовости и насыщенности, а также помогает организму лучше усваивать полезные вещества, в частности витамин С и бета-каротин.

"Благодаря комбинации белка и клетчатки уровень сахара в крови остается стабильным, и вам не захочется сладостей", – объясняют Nutrition Twins.

5. Куриные котлеты для бургеров с лесной черникой

Эти оригинальные куриные котлеты с добавлением лесной черники готовятся очень быстро, а The Nutrition Twins описывают их как "чрезвычайно сочные с приятной сладкой ноткой". Они не только вкусные, но и полезные, идеально подходят для поддержания стройной талии.

"Хотя этот рецепт и имеет низкую калорийность, он содержит высокий уровень белка – 27 граммов в каждом бургере – что помогает надолго сохранить чувство сытости. Дикая черника защищает клетки от повреждений свободными радикалами и способствует их восстановлению. Также помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и имеет нейропротекторные свойства", – объясняют The Nutrition Twins.

Приготовьте сразу большую порцию котлет, заморозьте их, а потом просто разогревайте в духовом шкафу или микроволновке, когда хотите быстрый и полезный ужин. Чтобы сделать блюдо еще более сбалансированным, добавьте тушеные овощи, свежий салат вместо булочки и помидора.

6. Овсянка с корицей и бананом для похудения на животе

Эта овсянка с корицей и бананом, способствующая снижению жира в области живота, быстро готовится и богата белком. "Вместо классической овсянки, которая может резко повышать уровень сахара в крови и не удовлетворяет голод надолго, этот рецепт помогает стабилизировать сахар, поддерживает снижение веса и наполняет организм белком", – рассказывают The Nutrition Twins.

Такой завтрак позволяет избежать резких колебаний уровня энергии, которые часто вызывают тягу к сладостям и переедание. К тому же, естественная сладость корицы делает этот завтрак приятным без необходимости добавлять сахар.

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