Силовые тренировки для уменьшения талии: как часто следует их выполнять

Уменьшение жира на животе требует комплексного подхода, поскольку целенаправленная потеря жира невозможна. Сочетайте силовые тренировки с подъемом веса, которые помогают не только нарастить мышцы, но и сжигать жир.

Кроме физической активности, вы можете добавлять в программу питания больше белка, пить достаточно воды и соблюдать здоровый сон. В Eat This, Not That! объяснили, почему необходимо поднимать вес, чтобы похудеть и предлагали тренировки с четкими инструкциями для достижения плоского живота.

Как часто нужно поднимать тяжести?

Чтобы избавиться от жира на животе, сочетайте кардио, силовые тренировки и сбалансированную диету. Занимайтесь тяжелой атлетикой 3-4 раза в неделю для активации мышц и ускорения метаболизма. Используйте вес, который является для вас вызовом, но позволяет выполнять упражнения с правильной техникой. Кроме того, важна регулярность и постепенное повышение интенсивности.

Почему, чтобы похудеть надо поднимать тяжести?

Поднятие тяжестей помогает сжигать жир на животе благодаря увеличению мышечной массы, что ускоряет метаболизм. Кроме того, силовые тренировки также создают эффект, когда организм продолжает сжигать калории после занятий. Таким образом, такая активность помогает тонизировать мышцы живота и улучшить его вид. Сильные мышцы кора поддерживают лучшую осанку и стабильность тела, что способствует более активному и здоровому образу жизни.

Эффективная программа для исчезновения жира на животе:

Становая тяга. Встаньте, расставив ноги на ширину бедер, и держите штангу перед собой. Опустите штангу, сохраняя прямую спину, а затем вернитесь в исходное положение. Выполните 4 подхода по 10 повторений.

Ряды в планке. Примите положение планки с гантелями в руках и поочередно подтягивайте их к телу, удерживая пресс напряженным, а бедра стабильными. Выполните 3 подхода по 12 повторений (по 6 на каждую руку).

Скручивания. Сядьте на пол с немного согнутыми коленями, держа мяч или гирю. Отклонитесь назад и вращайте туловище, перемещая вес из стороны в сторону. Сделайте 3 подхода по 15 повторений на каждую сторону.

Дровосек. Станьте на ширине плеч, держа гантель обеими руками. Поверните туловище и переносите вес с одной стороны на другую, контролируя движение. Выполните 3 раза по 15 повторений на каждую сторону.

Ранее OBOZ.UA рассказал, об универсальных упражнениях, которые следует выполнять всем.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.