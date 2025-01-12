Силовые упражнения, которые изменят вашу фигуру: эффективный комплекс

Мечты о плоском животе могут стать реальностью, если подойти к этому вопросу правильно. Эффективные силовые тренировки помогают не только сжечь лишний жир, но и укрепить мышцы, делая тело более подтянутым.

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Главное – выбирать упражнения, которые задействуют несколько групп мышц одновременно, ведь именно они дают наилучший результат. Издание eatthis.com опубликовало комплекс движений, который поможет избавиться от живота и сделать вашу фигуру более стройной.

1. Приседания з гирей

Держите гирю весом 12-16 кг перед грудью вертикально. Напрягите пресс, отведите бедра назад и опуститесь в приседания к параллели с полом. Оттолкнитесь через пятки, напрягая квадрицепсы и ягодицы, чтобы вернуться в исходное положение. Повторите 10-12 раз.

2. Тяга штанги в наклоне

Разместите штангу в крепко зафиксированном положении (можно использовать угол стены). Станьте боком к штанге, поставив ноги в шахматном порядке. Наклонитесь вперед, держа грудь приподнятой, и возьмитесь за конец штанги. Тащите штангу локтем назад, активируя мышцы спины. Вернитесь в исходное положение. Выполните 10 повторений для каждой руки.

3. Боковой выпад с гантелями

Держите гантель у груди. Отведите одну ногу в сторону, выпрямляя другую. Напрягая мышцы, опуститесь как можно ниже. Вернитесь в исходное положение. Выполните 8 повторений для каждой ноги.

4. Жим гантелей по приседаниям

Возьмите две гантели (5-8 кг каждая) и держите их у плеч. Опуститесь в четверть приседания, а затем используйте импульс, чтобы поднять гантели над головой. Плавно сверните их в исходное положение. Выполните 8 повторений.

5. Подъем ног на скамье

Лягте на скамью, крепко держась руками за верхний край. Согните ноги под углом 90 градусов и подтяните их к груди, одновременно напрягая нижнюю часть пресса. Медленно вернитесь назад. Выполните 15-20 повторений.

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