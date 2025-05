Силовые упражнения, улучшающие сон: что сделает ваше тело сильнее

С возрастом меняется циркадный ритм и уменьшается выработка гормонов, регулирующих сон. Кроме того, качество сна усложняет стресс и неправильные привычки, которые часто лишают от необходимых восьми часов отдыха.

Видео дня

Одним из эффективных способов улучшить сон являются регулярные физические упражнения, особенно в первой половине дня. Однако важно избегать тренировок поздно вечером, чтобы не стимулировать гормон стресса, который может мешать заснуть. В Eat This, Not That поделились идеальной тренировкой, которая поможет вам наладить сон.

Жим штанги лежа

Станьте на скамью так, чтобы ваши глаза были на уровне со штангой, а ноги стабильно стояли на полу с легким изгибом в пояснице. Возьмитесь за штангу широким хватом, натяните ее, отведите лопатки назад и сделайте вдох. Опустите штангу к груди, а затем, при ее касании, поднимайте назад, активируя грудные мышцы и трицепсы.

Тяга штанги в наклоне

Возьмитесь за гриф пронованным или супинированным хватом, чуть шире плеч, и встаньте прямо. Наклоните бедра так, чтобы ваше тело образовывало угол 45°, сохраняя нейтральное положение позвоночника. Потяните локти к бедрам, сжимая спину, а затем выпрямите руки, полностью растягивая лопатки перед следующим повторением.

Приседания со штангой на спине

Встаньте под штангу, положите ее на верхнюю часть спины и возьмите гриф. Разведите руки и сделайте 2 шага назад. Держите грудь высоко, отведите бедра назад и сядьте на пятки, опускаясь до тех пор, пока ваши ноги не станут параллельны земле. Поднимитесь, сильно сгибая квадрицепсы и ягодицы.

Становая тяга с хватом на ширину плеч

Встаньте перед штангой на ширине плеч, высоко держа грудь. Отведите бедра назад и присядьте, чтобы ухватиться за штангу, используя правильную ширину хвата (мизинец или безымянный палец на кольце грифа). Напрягите спину, поднимите штангу, сжимая ягодицы, а затем опустите ее на землю.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему, чтобы ускорить похудение, нужно хорошо спать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.