Силовые упражнения, ускоряющие похудение в 40 лет

Для достижения формы после 40 лет фокусируйтесь на трех привычках: здоровом питании, кардио и силовых тренировках. Вместе с тем, именно силовые упражнения важнее для похудения, поскольку они помогают сохранить мышечную массу, что важно из-за снижения метаболизма с возрастом.

Поднятие тяжестей ускоряет метаболизм и сжигает больше калорий, чем кардио, а потому включайте сложные упражнения для наибольшей эффективности и лучших результатов. Какие упражнения помогут улучшить качество тела в 40 лет, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания с гантелей

Держите одну гантель вертикально перед грудью. Отведите бедра назад и приседайте, пока бедра не станут параллельными полу, держа корпус напряженным. Поднимитесь через пятки и бедра, активируя квадрицепсы и ягодицы. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Тяга широким хватом сидя на гребном тренажере

Сядьте за гребной тренажер, возьмите ручку широким хватом и поставьте ноги на подножку. Вытяните ручку, выпрямляя ноги и отводите локти назад к бедрам, сжимая спину. Выпрямляйте руки, растягивая лопатки перед следующим повторением. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Жим на тренажере для груди

Сядьте за тренажер, держа руки за ручки. Напрягите пресс и нажимайте вес вперед, пока руки не будут полностью растянуты. Во время возвращения сгибайте грудные мышцы и трицепсы, контролируя вес до исходной позиции. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Обратные выпады с гантелями

Возьмите пару гантелей и сделайте длинный шаг назад одной ногой, опускаясь до момента, пока заднее колено не коснется земли. Крепко держите пятку задней ноги на земле и протолкнитесь передней ногой, чтобы вернуться в исходную позицию. Повторите упражнение для другой ноги. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

