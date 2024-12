Стройная фигура и подтянутое тело: как поддерживать форму после 40 лет

Плоский живот после 40 лет достигается с помощью правильной диеты, регулярного кардио и эффективных упражнений на мышцы кора. Чтобы подтянуть живот и укрепить пресс для активной повседневной жизни, вместо классических скручиваний сосредоточьтесь на функциональных движениях, которые тренируют стабильность, силу и гибкость.

Какие упражнения могут помочь улучшить физическую форму и убрать нависший живот после 40, рассказали в Eat This, Not That. Выполняйте эти упражнения по 3-4 подхода несколько раз в неделю, чтобы приблизить желаемый результат.

Вращение штангой (8-10 повторений с каждой стороны)

Разместите штангу внутри мины или зафиксируйте ее на конце устойчивой поверхности. Возьмитесь за конец обеими руками, вытянув ее перед собой, а ноги поставьте на ширине плеч. Напрягая корпус, поверните штангу в одну сторону, разворачивая ноги в том же направлении. Затем плавно поверните штангу в другую сторону, удерживая контроль и напряжение в корпусе.

Жим Pallof на колене с лентой сопротивления (по 8 повторений с каждой стороны)

Оберните ленту сопротивления вокруг прочной балки, займите позицию на одном колене, держа ленту на уровне груди. Колено перед вами должно быть напротив натянутой ленты. Задействуйте мышцы кора, вытягивая ленту вперед на выдохе, и возвращайте назад на вдохе. Выполните все повторения на одной стороне, а затем смените сторону.

Подъем колен на весу (10-15 повторений)

Повисните на перекладине, подтяните таз и прижмите колени к груди, избегая раскачивания. В верхней точке напрягите нижнюю часть пресса. Плавно опуститесь в исходное положение и контролируемо повторите движение.

Перенос чемодана (15-30 метров с каждой стороны)

Возьмите тяжелую гантель одной рукой, держа спину ровной, а пресс напряженным. Чтобы избежать наклона, держите грудь высоко, а позвоночник в нейтральном положении. Медленно двигайтесь вперед, контролируя вес, который тянет в сторону. Пройдите нужную дистанцию и поменяйте руку на обратном пути.

Мертвые жуки

Лягте на спину и поднимите руки и колени к потолку. Наполните живот воздухом, опустите ребра, чтобы поясница коснулась пола. Вытяните одну руку и противоположную ногу над полом, выдыхая. Сохраняйте напряжение, вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.

