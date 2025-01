Sirtfood: звездная диета, способствующая быстрой потере лишнего веса

Если вы хотите похудеть и готовы попробовать новые методы, вы можете рассмотреть преимущества диеты Sirtfood. Эта стратегия начала приобретать популярность, поскольку ее связывают с впечатляющими изменениями таких звезд, таких как Адель.

Секрет этого рациона заключается в стимуляции "генов стройности" через сиртуиновые продукты, такие как гречка, капуста и темный шоколад. Что стоит знать об этой диете и какие продукты помогут приблизить похудение, рассказали в Eat This, Not That.

Что такое диета Sirtfood?

Диета Sirtfood базируется на употреблении продуктов, богатых полифенолами, которые стимулируют сиртуины — белки, которые могут поддерживать здоровье и замедлять старение. К таким продуктам относятся гречка, капуста, оливковое масло и черный шоколад.

Разработчики диеты изучили пользу полифенолов в медицине и адаптировали их к питанию. Этот план рассчитан на три недели, но перед началом рекомендуется оценить свое состояние здоровья и предварительно проконсультироваться у врача.

Ограничение к диете

Диета Sirtfood включает такие продукты, как шоколад, красное вино и кофе, однако их влияние на ускорение потери веса или профилактику болезней недостаточно подтверждено. Основной акцент делается на ограничении калорий. Таким образом, в первые три дня разрешается только 1000 ккал, которые включают один прием пищи и три порции зеленого сока.

При этом слишком низкое потребление калорий может быть рискованным, особенно если придерживаться этого дольше нескольких дней. Начиная с четвертого дня, план позволяет увеличить количество пищи, постепенно достигая 1500 ккал в день, что является более умеренным и более сбалансированным вариантом.

Вывод

Диета Sirtfood включает полезные продукты, но строгое ограничение калорий и быстрое похудение в начале могут быть опасными. Ее преимущества для здоровья не подтверждены научно, а потому следует быть осторожным. Вместе с тем, добавлять в рацион больше продуктов из этой диеты можно, но без экстремальных ограничений.

20 лучших продуктов, допустимых при диете Sirtfood:

Чили

Гречневая крупа

Каперсы

Сельдерей

Какао

Кофе

Оливковое масло первого отжима

Зеленый чай (особенно матча)

Листовая капуста

Любисток

Финики Medjool

Петрушка

Красный цикорий

Красный лук

Красное вино

Рукола

Соевые продукты

Клубника

Куркума

Грецкие орехи

