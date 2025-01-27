Sirtfood: звездная диета, способствующая быстрой потере лишнего веса
Если вы хотите похудеть и готовы попробовать новые методы, вы можете рассмотреть преимущества диеты Sirtfood. Эта стратегия начала приобретать популярность, поскольку ее связывают с впечатляющими изменениями таких звезд, таких как Адель.
Секрет этого рациона заключается в стимуляции "генов стройности" через сиртуиновые продукты, такие как гречка, капуста и темный шоколад. Что стоит знать об этой диете и какие продукты помогут приблизить похудение, рассказали в Eat This, Not That.
Что такое диета Sirtfood?
Диета Sirtfood базируется на употреблении продуктов, богатых полифенолами, которые стимулируют сиртуины — белки, которые могут поддерживать здоровье и замедлять старение. К таким продуктам относятся гречка, капуста, оливковое масло и черный шоколад.
Разработчики диеты изучили пользу полифенолов в медицине и адаптировали их к питанию. Этот план рассчитан на три недели, но перед началом рекомендуется оценить свое состояние здоровья и предварительно проконсультироваться у врача.
Ограничение к диете
Диета Sirtfood включает такие продукты, как шоколад, красное вино и кофе, однако их влияние на ускорение потери веса или профилактику болезней недостаточно подтверждено. Основной акцент делается на ограничении калорий. Таким образом, в первые три дня разрешается только 1000 ккал, которые включают один прием пищи и три порции зеленого сока.
При этом слишком низкое потребление калорий может быть рискованным, особенно если придерживаться этого дольше нескольких дней. Начиная с четвертого дня, план позволяет увеличить количество пищи, постепенно достигая 1500 ккал в день, что является более умеренным и более сбалансированным вариантом.
Вывод
Диета Sirtfood включает полезные продукты, но строгое ограничение калорий и быстрое похудение в начале могут быть опасными. Ее преимущества для здоровья не подтверждены научно, а потому следует быть осторожным. Вместе с тем, добавлять в рацион больше продуктов из этой диеты можно, но без экстремальных ограничений.
20 лучших продуктов, допустимых при диете Sirtfood:
- Чили
- Гречневая крупа
- Каперсы
- Сельдерей
- Какао
- Кофе
- Оливковое масло первого отжима
- Зеленый чай (особенно матча)
- Листовая капуста
- Любисток
- Финики Medjool
- Петрушка
- Красный цикорий
- Красный лук
- Красное вино
- Рукола
- Соевые продукты
- Клубника
- Куркума
- Грецкие орехи
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