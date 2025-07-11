Скандинавская ходьба: спорт для всех возрастных групп с мощным лечебным эффектом

Скандинавская ходьба стремительно набирает популярность благодаря своей доступности и многочисленным преимуществам для здоровья. Этот вид физической активности подходит людям любого возраста и уровня подготовки, а медики все чаще советуют его своим пациентам.

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Благодаря сочетанию ходьбы и работы верхней части тела с палками, нагрузка распределяется равномерно, что делает упражнение безопасным для суставов. Издание express.co рассказывает, кому именно рекомендована скандинавская ходьба, каковы ее преимущества и как правильно выполнять технику.

Изначально эта техника передвижения с палками, похожими на лыжные, появилась в Финляндии в 1930-х годах как внесезонная тренировка для лыжников. Со временем она трансформировалась в самостоятельный популярный вид спорта, который практикуют в самых разных локациях: от городских парков и пляжей до лесных троп.

Скандинавская ходьба доступна всем: ее можно выполнять самостоятельно, с партнером или в группах. Независимо от возраста и физического состояния, каждый может получить от нее ощутимую пользу. Специалисты отмечают, что особенно положительный эффект от этой активности испытывают представители шести групп: женщины в постменопаузе, пожилые люди с диабетом, пациентки, завершившие лечение рака молочной железы, лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, больные Паркинсоном, а также те, кто проходит восстановление после мышечно-скелетных поражений.

Для людей, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, палки в скандинавской ходьбе помогают равномерно распределить вес по всему телу. Благодаря этому снижается давление на нижние конечности, облегчается напряжение в зоне шеи и плеч, улучшается осанка и укрепляется спина.

Этот вид ходьбы часто включают в реабилитационные программы, поскольку он сочетает в себе аэробную нагрузку и бережное отношение к суставам. Более того, исследования подтверждают его эффективность в борьбе с избыточным весом.

Так, по данным Университета Вероны, 38 участников эксперимента, которые в течение полугода регулярно занимались скандинавской ходьбой, существенно уменьшили жировую массу и объем талии. По информации британской организации WALX, этот вид физической активности активизирует работу 90% мышц, улучшает осанку, укрепляет тело и ускоряет метаболизм.

Как отмечают в WALX: "Чем больше мышц задействовано, тем больше энергии расходуется – во время скандинавской ходьбы можно сжечь на 20-40% больше калорий, чем при обычной ходьбе без палок. Именно поэтому важно сразу освоить правильную технику".

Как правильно выполнять это упражнение?

Правильная настройка палок. Держите палку вертикально возле туловища – локоть должен образовывать прямой угол в 90 градусов. Положение ноги. Начинайте шаг с пятки, а затем перекатывайтесь на носок. Это снижает ударную нагрузку на суставы. Отталкивание. Во время каждого шага мягко отталкивайтесь пальцами ноги. Длина шага. Шагайте уверенно и широко, но в комфортном для вас темпе. Наклон туловища. Слегка наклоняйтесь вперед, при этом сгибайтесь в лодыжках, а не в талии. Положение палок. Втыкайте палки в землю между передней и задней ногой во время каждого шага. Расслабленные плечи. Держите плечи опущенными и расслабленными, чтобы избежать перенапряжения. Усиленная нагрузка. Для большего расхода калорий увеличьте силу отталкивания и активнее работайте руками.

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