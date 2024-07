Сколько калорий в яблоке и стоит ли его есть во время похудения: объясняем

Яблоко не только является идеальной закуской, потому что оно очень низкокалорийно, но также богато клетчаткой и поможет вам почувствовать сытость. Яблоки действительно лучшие друзья сидящих на диете.

Но сколько именно калорий в яблоке, что делает его полезным для похудения? Eat This Not That Рассказывает о преимуществах включения яблок в ваш рацион для похудения.

Сколько калорий в яблоке

Когда дело доходит до количества калорий, оно действительно зависит от сорта яблока. Однако многие из них содержат менее 100 калорий для среднего размера фрукта. Например, одно яблоко сорта Голден Делишес среднего размера содержит 96 калорий, яблоко Гала среднего размера – 98 калорий, яблоко Гренни Смит среднего размера – 97 калорий, яблоко Фудзи среднего размера – 121 калорий, а яблоко 2

Польза яблока

Кроме низкой калорийности, яблоки пользуются еще и пользой для здоровья, объясняет Лаура Бурак, MS, RD, основатель GetNaked® Nutrition и автор Slim Down with Smoothies. "Как и все фрукты, яблоки растут на улице, а потому автоматически являются здоровыми для вас! Ни упаковки, ни списка ингредиентов. Сосредоточение на диете, богатой фруктами и овощами, все выращенные из земли, является идеальным, поскольку они обеспечивают тонны питательных веществ и антиоксиданты естественным образом. Яблоки – это идеальный портативный пищевой пакет, поскольку они содержат дополнительное количество клетчатки из съедобной шкурки. Кроме того, яблоки содержат значительное количество антиоксидантов (связывающих с потерей веса), а также витамина С", – пояснила она.

Как употребление яблок может помочь вам похудеть?

Это связано с тем, что такие фрукты, как яблоки (в дополнение к овощам), считаются "пищей большого объема", а это значит, что вы можете наслаждаться ими в большом количестве, поскольку они, естественно, имеют низкое количество. калорий и высокое содержание воды, в дополнение к клетчатке и питательным веществам. Благодаря яблокам вы будете сыты, а это значит, что вы будете меньше перекусывать или переедать во время следующего еды!

