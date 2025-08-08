Сколько времени можно хранить курицу в морозильной камере: что говорят специалисты

Морозильная камера – отличный способ продлить срок хранения продуктов, особенно мяса. Однако даже замороженная курица имеет ограничения по свежести и вкусу.

Если держать ее слишком долго, она может потерять свои пищевые качества и стать непригодной для потребления. Издание eatthis.com рассказывает, как долго можно хранить курицу в морозилке, чтобы она оставалась безопасной и вкусной.

Сколько времени можно хранить сырую курицу в морозильной камере?

Согласно информации из FoodSafety.gov, куриные части – бедра, голени, грудки и крылышки – можно безопасно держать в морозильнике до 9 месяцев. Целая тушка сохраняет свое качество до года. Однако вкусовые характеристики могут ухудшиться гораздо раньше.

"Курицу можно хранить замороженной до двух месяцев, прежде чем заметите значительные изменения во вкусе и структуре мяса", – рассказывает шеф-повар ресторана Томас Тилака Калб.

Впрочем, если ваша морозильная камера имеет современную систему охлаждения и позволяет поддерживать стабильную температуру -18°C или ниже, то, согласно данным министерства здравоохранения США, любые продукты – включая курицу – могут храниться без ограничения по срокам. Это мнение подтверждает и Калб: "Технически, если курятина должным образом упакована и заморожена, она может храниться неограниченно долго. Но я советую не держать ее дольше двух месяцев, ведь после этого качество ощутимо падает".

Подобного мнения придерживается и доктор Брайан Куок Ле, специалист по пищевым технологиям. Он отмечает: "При условии, что курица была заморожена свежей, без загрязнения, она может храниться в морозильнике бессрочно. Однако качество заметно снижается уже после одного года".

Лучше всего вкусовые свойства курицы сохраняются в первые 2-3 месяца после замораживания. Далее – приготовьтесь к не самому удачному ужину. Если курятина пролежала в морозилке более 9 месяцев, лучше не рисковать – приобретите новую или закажите доставку.

Как правильно замораживать курицу, чтобы она оставалась свежей?

"Никогда не замораживайте мясо, которое уже начало портиться. Курицу нужно плотно заворачивать, используя герметичные пакеты или контейнеры", – предостерегает шеф Калб.

Разработчица рецептов Мэгги Турански делится собственным методом: "Я сначала обертываю курицу пищевой пленкой, затем добавляю слой алюминиевой фольги. Далее кладу все в пакет с застежкой и стараюсь полностью удалить воздух. Обязательно подписываю дату заморозки".

Как проверить, пригодна ли курица в морозилке еще к употреблению?

Шеф Калб советует полагаться на собственные органы чувств: "Прежде всего осмотрите продукт: изменение цвета может свидетельствовать о порче. После разморозки понюхайте мясо – неприятный запах сигнализирует об опасности. Прикоснитесь к краям: если они твердые и сухие, вероятно, мясо пострадало от морозильного ожога".

Шеф-повар Джессика Рандхава, добавляет: "Если после размораживания курятина имеет нормальный вид и запах – ее можно спокойно готовить. Но если возникают сомнения относительно запаха или текстуры – лучше не рисковать и выбросить".

А доктор Куок Ле уточняет: "Хотя при низких температурах бактерии не размножаются, те микроорганизмы, которые уже были на мясе, могут выжить после размораживания. Кроме того, наличие сухих, серых или обветренных пятен указывает на морозильный ожог, что существенно портит вкус".

Как предотвратить морозильный ожог курятины?

Рандхава объясняет: "Ожог – это результат обезвоживания и окисления поверхности мяса. Обычно он появляется через 9 месяцев и не опасен, но негативно влияет на текстуру и вкус. Заворачивайте мясо в несколько слоев: сначала пищевая пленка, затем фольга, а дальше – пакет с застежкой-молнией".

Лучшая защита – это полная герметичность. Если у вас есть вакуумный упаковщик или даже ручной насос – воспользуйтесь им. Чем меньше воздуха – тем меньше шансов на ожог.

