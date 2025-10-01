Скорость ходьбы: неожиданный показатель вашего здоровья после 60

С возрастом наше тело меняется, и возрастает риск потери способности к самостоятельной жизни. Ученые постоянно ищут способы предсказать эти изменения, чтобы сохранить мобильность и независимость пожилых людей.

Недавнее исследование выявило простой, но чрезвычайно точный показатель будущей слабости – скорость ходьбы. Именно этот признак может стать ключом к раннему выявлению риска хрупкости и потери повседневной функциональности, пишет eatthis.com.

Хрупкость чаще всего встречается у пожилых людей и, хотя сама по себе не является инвалидностью, выступает серьезным фактором риска. Во многих случаях она может предшествовать потере способности выполнять ежедневные дела и сохранять независимость.

Хотя некоторые считают, что хрупкость неизбежна, это не совсем так. Выявить слабость у человека довольно сложно: врачи оценивают пять ключевых параметров – скорость походки, непреднамеренную потерю веса, силу хвата, уровень физической активности и истощение. Этот процесс является длительным и требует времени.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале "Кахексия, саркопения и мышцы", предлагает более простой способ прогнозирования будущей потери функциональной способности у людей старше 60 лет.

Медленная походка – ключ к прогнозированию будущей слабости

Исследователи пришли к выводу, что именно скорость ходьбы является точным предиктором будущей потери способности к самостоятельной жизни. Если 63-летний человек двигается медленнее сверстников, высок риск того, что к 75-80 годам он не сможет самостоятельно выполнять базовые ежедневные задачи.

"Наше исследование показало, что измерения скорости походки достаточно для эффективного прогнозирования потери функциональной способности у пожилых людей. Замедление походки опережает потерю функциональной способности на несколько лет. Это открытие позволяет не только физиотерапевтам, клиницистам и гериатрам, но и любому медицинскому работнику выявлять риск на раннем этапе", – отмечает профессор Тиаго да Силва Александре, руководитель исследования.

Для оценки повседневного функционирования исследователи разделили деятельность на две категории:

Базовая повседневная деятельность (BADL): вставание с постели, купание, одевание, питание, ходьба.

Инструментальная повседневная деятельность (IADL): более сложные дела, такие как покупки, уборка, приготовление пищи, пользование транспортом и прием лекарств.

Масштабное исследование в Бразилии и Великобритании

Исследование провели ученые Федерального университета Сан-Карлуша (UFSCar) в Бразилии и Университетского колледжа Лондона в Великобритании. Участие приняли более 3000 человек старше 60 лет, проживающих в Англии.

"Хрупкость сама по себе не является синонимом инвалидности, но она значительно повышает риск потери функциональной способности", – объясняет профессор Александре. Участников оценивали по пяти симптомам: тех, у кого выявляли один-два – относили к предхрупким, а три и более – к хрупким. Этот подход сложный и требует специального оборудования и анкетирования, поэтому не применяется везде.

Исследователи проверили, какой из пяти симптомов хрупкости (скорость походки, непреднамеренная потеря веса, сила хвата, физическая активность, истощение) лучше всего предсказывает потерю способности выполнять ежедневные дела. Оказалось, что медленная походка превосходит другие параметры как для мужчин, так и для женщин, будучи самым сильным предиктором потери как BADL, так и IADL.

Почему раннее выявление так важно?

Авторы отмечают: выявление риска потери функциональной способности открывает больше возможностей для лечения и улучшает шансы на сохранение независимости.

"Это ранний показатель. Он позволяет медицинским работникам быстрее выявлять проблему и начинать исследовать причины замедления походки", – подчеркивает профессор Александре.

Начать лечение, когда пациент уже имеет трудности с несколькими ежедневными действиями, гораздо сложнее.

"Именно поэтому важно внедрять простые, безопасные и доступные методы прогнозирования потери функциональной способности", – добавляет первый автор исследования Даяне Капра де Оливейра.

Гендерные особенности

Исследование показало, что женщины перед началом серьезных заболеваний более склонны к функциональной инвалидности, чем мужчины. В то же время мужчины чаще умирают раньше из-за серьезных болезней, таких как рак или заболевания легких, что влияет на статистику потери функциональности.

"У мужчин процесс снижения до инвалидности часто короче и может быстро завершиться смертью из-за тяжелых заболеваний, тогда как у женщин хрупкость и инвалидность длятся дольше", – объясняет профессор Александре.

