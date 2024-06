Сладкий обман: как шоколадный торт может стать вашим союзником в похудении

Ограничение в употреблении вредной пищи имеет свои особенности. По результатам исследований люди, связывавшие употребление шоколадного торта с чувством вины, потеряли меньше веса, чем те, кто связывал это с праздником.

Это лишь подтверждает эффективный подход здравого смысла к похудению, ведь любая диета, основанная на жестком ограничении чего-либо, обязательно терпит неудачу. Ведь если нас лишают возможности употреблять в пищу любимое лакомство, впоследствии мы лишь усиливаем свое желание еще сильнее, говорится в материале издания Eat This Not That .

Как обман может помочь вам похудеть

Невероятно, но время от времени лакомство может помочь быстрее достичь ваших целей по похудению. Например, чит-мил может ускорить метаболизм за счет повышения уровня лептина, гормона, предотвращающего голод, посылающий телу сообщения о голоде. Когда ваше тело испытывает дефицит калорий, уровень лептина падает, что побуждает метаболизм замедляться и экономить энергию. Добавление в смесь калорийной пищи или угощение заставляет вашу систему думать, что еды много и сжигать жировые запасы можно.

Как избавляться от сладкой привычки

В то же время психологи советуют советы, как вы можете заставить себя чувствовать себя менее виноватым. Ограничьте себя одним вкусным вкусом, например, шоколадным тортом в неделю: запланируйте это в своем телефоне. Вы также можете сохранить калории: ешьте высококачественную пищу с высоким содержанием белка перед шоколадным тортом, желательно с овощами с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием крахмала, чтобы замедлить пищеварение.

Кроме того, если вы любите темный шоколад, наслаждайтесь тем фактом, что у него есть настоящая польза для здоровья. Темный шоколад может снизить АД, улучшить уровень холестерина и снизить риск сердечного приступа. Он содержит антиоксиданты, которые называются флаванолами, улучшающими приток крови к мозгу. Они даже могут создать вам настроение, усилив кровообращение, снизив стресс и расслабив кровеносные сосуды.

