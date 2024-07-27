Слишком много сахара: какой чай назвали самым вредным на планете

Сейчас на рынке множество видов чая, поэтому трудно определить, какой из них лучше выбирать, а какой избегать. Эксперты освещают как положительные, так и отрицательные аспекты этого популярного напитка.

Издание eatthis.com пообщалось с диетологом Эллой Даваром, RD, CDN, и задали ей один простой вопрос: какой чай является самым вредным и почему? Ее ответ оказался впечатляющим.

Аризонский чай является тем напитком, от которого следует держаться подальше. Диетолог подчеркивает, что содержит большое количество сахара.

"Представьте, что вы потребляете 11 ложек сахара – именно столько есть в одной порции аризонского чая. Чрезмерное потребление добавленного сахара повышает риски сердечных заболеваний, ожирения, высокого кровяного давления и воспаления", – объясняет Давар.

Особенно опасен аризонский холодный чай со вкусом персика, который следует исключить из своего рациона как можно скорее. Он содержит 69 г сахара, что составляет 120% от ежедневной рекомендуемой нормы.

Хотя чай часто считается здоровым напитком, не все его виды соответствуют нормам питания. Поэтому следует выбирать более полезные альтернативы.

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